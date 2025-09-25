AUH de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 con los refuerzos confirmados

En octubre, el monto de la AUH por hijo será de $117.250,96. Cada mes se deposita el 80% y el 20% retenido se entrega más adelante al validar controles de salud y escolaridad.
La AUH por discapacidad asciende a $402.831,11, de los cuales se pagan $322.264,88 de manera mensual.
¿Qué montos tendrá la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?
Los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre son:
-
$52.250 para familias con 1 hijo.
-
$81.936 para familias con 2 hijos.
-
$108.062 para familias con 3 o más hijos.
Este beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta que la AUH o la AUE.
¿Quiénes acceden al Complemento Leche del Plan 1000 Días?
El Complemento Leche será de $44.230 en octubre 2025. Está destinado a:
Este refuerzo busca asegurar la nutrición en la primera infancia.
¿De cuánto serán los ingresos totales con AUH y bonos en octubre 2025?
La suma de los beneficios de ANSES en octubre deja los siguientes montos para las familias:
-
1 hijo: AUH $93.800,77 + Alimentar $52.250 = $146.050,77
-
2 hijos: AUH $187.601,54 + Alimentar $81.936 = $269.537,54
-
3 hijos: AUH $281.402,31 + Alimentar $108.062 = $389.464,31
Si el hogar tiene embarazadas o niños menores de 3 años, se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el total hasta $433.694,31.