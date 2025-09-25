AUH de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 con los refuerzos confirmados

En octubre, el monto de la AUH por hijo será de $117.250,96. Cada mes se deposita el 80% y el 20% retenido se entrega más adelante al validar controles de salud y escolaridad.

La AUH por discapacidad asciende a $402.831,11, de los cuales se pagan $322.264,88 de manera mensual.

¿Qué montos tendrá la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre son:

$52.250 para familias con 1 hijo.

$81.936 para familias con 2 hijos.

$108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta que la AUH o la AUE.

¿Quiénes acceden al Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El Complemento Leche será de $44.230 en octubre 2025. Está destinado a:

Madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos de hasta 3 años que perciben AUH.

Este refuerzo busca asegurar la nutrición en la primera infancia.

¿De cuánto serán los ingresos totales con AUH y bonos en octubre 2025?

La suma de los beneficios de ANSES en octubre deja los siguientes montos para las familias:

1 hijo : AUH $93.800,77 + Alimentar $52.250 = $146.050,77

2 hijos : AUH $187.601,54 + Alimentar $81.936 = $269.537,54

3 hijos: AUH $281.402,31 + Alimentar $108.062 = $389.464,31

Si el hogar tiene embarazadas o niños menores de 3 años, se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el total hasta $433.694,31.