Previsional
AUH
ANSES
GRAN NOTICIA

AUH de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 con los refuerzos confirmados

a AUH de ANSES tendrá en octubre 2025 un aumento junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Los pagos combinados superan los $400.000 en algunos hogares según la cantidad de hijos y la situación familiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los beneficios complementarios que comenzarán a pagarse en octubre 2025. Entre ellos se destacan la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que se suman automáticamente a los ingresos familiares.

El nuevo esquema de la AUH establece un monto de $117.250,96 por hijo, del cual las familias reciben cada mes el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) queda pendiente hasta la presentación de la Libreta AUH. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $402.831,11, con un pago mensual de $322.264,88.

A su vez, los hogares beneficiados acceden a la Tarjeta Alimentar, que garantiza la compra de alimentos, y al Complemento Leche, destinado a embarazadas y a familias con niños de hasta 3 años.

¿Cuánto cobrarán las familias por AUH en octubre 2025?

En octubre, el monto de la AUH por hijo será de $117.250,96. Cada mes se deposita el 80% y el 20% retenido se entrega más adelante al validar controles de salud y escolaridad.

La AUH por discapacidad asciende a $402.831,11, de los cuales se pagan $322.264,88 de manera mensual.

¿Qué montos tendrá la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre son:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta que la AUH o la AUE.

¿Quiénes acceden al Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El Complemento Leche será de $44.230 en octubre 2025. Está destinado a:

  • Madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Familias con hijos de hasta 3 años que perciben AUH.

Este refuerzo busca asegurar la nutrición en la primera infancia.

¿De cuánto serán los ingresos totales con AUH y bonos en octubre 2025?

La suma de los beneficios de ANSES en octubre deja los siguientes montos para las familias:

  • 1 hijo: AUH $93.800,77 + Alimentar $52.250 = $146.050,77

  • 2 hijos: AUH $187.601,54 + Alimentar $81.936 = $269.537,54

  • 3 hijos: AUH $281.402,31 + Alimentar $108.062 = $389.464,31

Si el hogar tiene embarazadas o niños menores de 3 años, se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el total hasta $433.694,31.

