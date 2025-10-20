En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Nuevos montos

AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya determinó la actualización de los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A continuación, todos los detalles.

Cuánto cobrarán en noviembre los beneficiarios de la AUH con el aumento (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a actualizar en noviembre los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La suba será del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el Indec, tal como establece el Decreto 274/2024, que fijó el esquema de movilidad mensual.

Leé también ANSES confirmó cuándo pagará la AUH en noviembre con el aumento
Cuándo se pagará la AUH en noviembre con el aumento (Foto: archivo).

Cuáles son los nuevos valores de la AUH en noviembre 2025

Con el ajuste de noviembre, la AUH quedará en $119.691 por hijo. Sin embargo, como todos los meses, los titulares no cobran ese total: ANSES retiene el 20%, que se libera una vez al año con la Libreta. De esta manera, el pago en mano será de:

  • $95.752,80 de acreditación directa

  • $23.938,20 retenidos, a cobrar más adelante.

Para la AUH por discapacidad, el importe ascenderá a $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y una retención de $77.946,40.

Montos más altos en la Patagonia

En la Zona Austral rige un plus por zona desfavorable. Por eso, en estas provincias los valores serán superiores:

  • $155.599 por menor

  • $506.653 por discapacidad

image.png
ANSES paga un extra de $100.000 a AUH en mayo: cómo saber si te corresponde

Qué extras se suman a la AUH

Complemento Leche

El beneficio del Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años, se actualizará en noviembre a $45.142. El pago es automático y no requiere gestión adicional, ya que surge de los datos que comparte el Ministerio de Capital Humano con Anses.

Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar alcanza a todas las familias que cobran AUH. Los montos vigentes son:

  • $52.250 por un hijo

  • $81.936 por dos hijos

  • $108.062 por tres o más

AUH de ANSES: cuánto cobra en total en noviembre 2025

Dependiendo del complemento que reciba cada hogar, los montos estimados serán:

  • AUH + Alimentar: $148.002,80
  • AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80
  • AUH discapacidad + Alimentar: $364.035,60
  • AUH discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60
