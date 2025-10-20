AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

En la Zona Austral rige un plus por zona desfavorable. Por eso, en estas provincias los valores serán superiores:

$155.599 por menor

$506.653 por discapacidad

Qué extras se suman a la AUH

Complemento Leche

El beneficio del Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años, se actualizará en noviembre a $45.142. El pago es automático y no requiere gestión adicional, ya que surge de los datos que comparte el Ministerio de Capital Humano con Anses.

Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar alcanza a todas las familias que cobran AUH. Los montos vigentes son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más

AUH de ANSES: cuánto cobra en total en noviembre 2025

Dependiendo del complemento que reciba cada hogar, los montos estimados serán: