AUH de ANSES: cuánto se cobrará en noviembre con aumento, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

En la Zona Austral rige un plus por zona desfavorable. Por eso, en estas provincias los valores serán superiores:
Qué extras se suman a la AUH
Complemento Leche
El beneficio del Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años, se actualizará en noviembre a $45.142. El pago es automático y no requiere gestión adicional, ya que surge de los datos que comparte el Ministerio de Capital Humano con Anses.
Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar alcanza a todas las familias que cobran AUH. Los montos vigentes son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más
AUH de ANSES: cuánto cobra en total en noviembre 2025
Dependiendo del complemento que reciba cada hogar, los montos estimados serán:
- AUH + Alimentar: $148.002,80
- AUH + Alimentar + Leche: $193.144,80
- AUH discapacidad + Alimentar: $364.035,60
- AUH discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60