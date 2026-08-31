El duro reclamo de Valentino López a Wanda Nara por las hijas de Mauro Icardi: "No está bien"

Ante su testimonio, Georgina Barbarossa le consultó a Maxi López sobre qué dijeron los chicos más grandes en esa reunión que se dio de manera casual.

"Esa charla fue porque yo los estaba yendo a buscar y ella me dice que me quede que estaban las novias de los chicos y yo no las conocía. Y se hizo una noche amena, linda", reconoció.

En ese contexto, Maxi comentó qué fue lo que le dijo su hijo Valentino López acerca de la tensión entre la madre y Mauro Icardi y la opinión del joven en el tema.

“Ahí mi hijo más grande dijo: ‘Me parece que no está bien’. Y es ahí donde agarro yo el hilo de la conversación y le digo: ‘Mirá, te lo están diciendo tus chicos’”, relató.

"Lo que pasa es que es un proceso muy particular, es muy difícil, hay situaciones que se retroalimentan y no paran. Es frenar eso. Yo dejé mi palabra, mi consejo y después yo me voy", concluyó Maxi López sobre los cruces constantes entre las partes.

El duro descargo de Wanda Nara tras el relato de Maxi López

Wanda Nara reaccionó con furia a las revelaciones que hizo Maxi López sobre su pasado durante su visita al programa PH Podemos Hablar.

“Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”, comenzó a pura ironía desde Instagram.

“Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”, reflexionó la conductora antes de redoblar la apuesta.

“También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez”, disparó picante.

Y la frase más fuerte llegó hacia el final del descargo, cuando Wanda Nara lanzó una advertencia directa contra su exmarid: “Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”, sentenció.