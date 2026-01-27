AUH de ANSES: de qué se compone el ingreso en febrero que puede superar los $108.000

La actualización impacta sobre el monto base de la asignación y se paga junto con el calendario habitual. Todas las personas que cumplen los requisitos acceden al aumento sin necesidad de realizar gestiones previas.

Si bien la suba acompaña parcialmente la inflación, el ingreso total depende de si el grupo familiar percibe o no otros beneficios complementarios.

Qué es la Tarjeta Alimentar y por qué eleva el monto total de la AUH

Tarjeta_Alimentar

El refuerzo que puede llevar el ingreso por encima de los $108.000 corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad.

Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y se utiliza mediante la tarjeta de débito habitual. No es un pago en efectivo ni una prestación independiente.

El monto varía según la cantidad de hijos a cargo y puede alcanzar valores superiores a los $108.000 en familias con tres o más menores.

Por qué la Tarjeta Alimentar no se actualiza en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no integra el sistema de movilidad automática. Sus valores dependen de decisiones específicas del Poder Ejecutivo y no se ajustan mensualmente por inflación.

Por ese motivo, en febrero los montos se mantienen sin cambios respecto de enero, aun cuando la asignación principal recibe un incremento. Esta diferencia explica las variaciones en el ingreso final entre distintos hogares.

Los valores vigentes del refuerzo alimentario son:

$52.250 para familias con un hijo,

para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos,

para familias con dos hijos, $108.062 para familias con tres hijos o más.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES

Acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar:

titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

con hijos de hasta 17 años inclusive, personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE ,

, titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

ANSES recuerda que no existe una inscripción específica. Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar es clave para asegurar el cobro correcto de todas las prestaciones.

Aclaración sobre el ingreso de casi $600.000 que se menciona en febrero

El ingreso cercano a los $600.000 que se menciona en algunos casos no corresponde a un bono único ni extraordinario. Se trata de la suma de varias prestaciones que pueden cobrarse en simultáneo en situaciones puntuales durante febrero.

El monto elevado surge de la combinación de beneficios vigentes, como la AUH con Discapacidad, que ronda los $420.354, junto con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el programa Volver al Trabajo.

Para verificar qué prestaciones corresponden en cada caso, ANSES recomienda consultar los cobros en la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.