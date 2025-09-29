AUH de ANSES: triple BONO para OCTUBRE con pagos de más de $200.000

De ese monto, las familias reciben de forma mensual el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, de los cuales $322.264,88 se pagan mes a mes y el resto se retiene hasta la entrega de la documentación correspondiente.

Este esquema permite garantizar que los niños y adolescentes reciban la atención sanitaria y educativa necesaria, a la vez que asegura un ingreso constante para las familias beneficiarias.

ANSES_AUH

Tarjeta Alimentar de ANSES: los valores en octubre

El Ministerio de Capital Humano también ratificó los montos de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico que busca garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Este beneficio se acredita de manera automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), y no requiere trámites adicionales.

En octubre, los montos de la Tarjeta Alimentar seguirán siendo:

$52.250 : familias con 1 hijo.

$81.936 : familias con 2 hijos.

$108.062: familias con 3 o más hijos.

Este refuerzo se transformó en uno de los ingresos más esperados cada mes, ya que impacta directamente en el bolsillo de los hogares con menores a cargo.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

A los pagos de la AUH y la Tarjeta Alimentar se suma el Complemento Leche, un beneficio que busca garantizar la correcta alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

En octubre de 2025, este complemento será de $44.230 y está destinado a:

Mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben la AUH.

Al igual que la Tarjeta Alimentar, se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH, sin necesidad de trámites extra.

Ingresos totales de AUH en octubre 2025

Con la combinación de la AUH, la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche, los ingresos familiares pueden superar los $400.000.

Familias con 1 hijo

AUH: $93.800,77

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $146.050,77

Familias con 2 hijos

AUH: $187.601,54

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $269.537,54

Familias con 3 hijos

AUH: $281.402,31

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $389.464,31

En los hogares donde hay niños menores de 3 años o mujeres embarazadas, se suma además el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva los ingresos hasta $433.694,31 por mes en una familia con tres hijos.