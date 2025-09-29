En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
calendario de pago
Previsional

Calendario ANSES octubre 2025: quiénes cobran primero y cuánto reciben tras el aumento

La ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre 2025 con aumentos y bono extra. Jubilados, pensionados, AUH, SUAF y PNC tendrán un incremento del en sus haberes y se suma el refuerzo de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a modificar el tablero de las fechas de cobro y oficializó el nuevo calendario de pagos para octubre de 2025. La medida incluye a jubilados, pensionados, titulares de la AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas (PNC), y llega con un aumento del 1,9% en los haberes, además de la continuidad del bono de $70.000 que actúa como refuerzo mensual.

En un escenario marcado por la inflación y el feriado nacional que se celebrará el viernes 10 de octubre, el cronograma trae algunas alteraciones que ya generan consultas entre los beneficiarios.

Octubre con aumento y bono confirmado

El ajuste del 1,88% se aplicó sobre la base de la fórmula de movilidad previsional y repercute en todas las prestaciones sociales. Para los jubilados y pensionados, este aumento se suma a la ayuda extra de $70.000, que el Gobierno nacional decidió sostener con el objetivo de apuntalar los ingresos mínimos.

De esta manera, la jubilación mínima pasa a ser de $396.298,38, un monto compuesto por el haber actualizado más el bono extraordinario. Para quienes cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) o las PNC por invalidez y vejez, también se aplican incrementos proporcionales que alivian, aunque no resuelven, la pérdida de poder adquisitivo frente a los precios.

El impacto del feriado del 10 de octubre

El cronograma publicado por ANSES se apoya en la Resolución 1091/2024, pero deja abierta la posibilidad de modificaciones. El motivo: el feriado nacional del viernes 10 de octubre, decretado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Ese día estaba previsto el pago para algunos beneficiarios con DNI terminados en 2 y 9, por lo que es probable que las fechas se reprogramen hacia adelante o, en algunos casos, se adelanten al día hábil previo.

ANSES_SUAF

Calendario de pagos jubilados y pensionados octubre 2025

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a cambio por el feriado)

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre

Calendario de pagos AUH y SUAF octubre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también tienen sus fechas definidas:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre 2025

El aumento del 1,88% y el bono extra dejan los haberes en los siguientes niveles:

  • Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)

  • PUAM: $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono)

  • PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono)

  • PNC madre de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22

Cuánto se cobra por AUH y SUAF en octubre 2025

En cuanto a las asignaciones familiares, ANSES actualizó los montos en línea con la movilidad:

  • AUH: $117.229,14

  • AUH con discapacidad: $381.789,19

  • SUAF (primer escalón de ingresos): $58.631

  • SUAF por hijo con discapacidad: $190.902

A estos importes se suman los beneficios complementarios: la Tarjeta Alimentar, que otorga hasta $108.062 según la cantidad de hijos, y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que en octubre sigue en $42.162 para embarazadas y niños hasta 3 años.

