AUH ANSES: último aviso para cobrar los $165.000 retenidos y miles todavía no hicieron el trámite

Vacunación obligatoria .

Controles de salud .

Asistencia escolar.

Sin la presentación de este documento, ANSES no puede confirmar que los derechos básicos de niñas, niños y adolescentes están garantizados. Por eso, no solo retiene una parte del haber mensual, sino que además establece un plazo máximo para presentar la Libreta: si no se entrega durante dos años consecutivos, el beneficio puede ser suspendido.

Pero lo más urgente hoy es el impacto económico: el 20% retenido de 2024 vence si no se presenta la Libreta 2024, y para muchas familias significa la pérdida de decenas o cientos de miles de pesos.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH 2024: los montos actualizados

El monto retenido que ANSES devuelve al presentar la Libreta depende del valor acumulado de la AUH durante el año 2024. Con las actualizaciones de ese período, estos son los valores finales:

Hasta $165.863 por hijo menor

Este es el monto máximo que puede recibir una familia por cada hijo que cobró AUH durante 2024.

Más de $540.094 por hijo con discapacidad

Las asignaciones por discapacidad son más altas, por lo que la retención del 20% también lo es. Esto genera un reintegro sensiblemente mayor.

Zona Austral: montos diferenciales

En provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y las zonas establecidas por ley:

$219.116 por hijo menor

$713.498,40 por hijo con discapacidad

En un hogar numeroso, la devolución de la Libreta puede superar ampliamente el millón de pesos, convirtiéndose en uno de los últimos y más importantes ingresos extraordinarios del año.

Tarjeta Alimentar en noviembre 2025: montos confirmados por ANSES

Mientras las familias esperan la devolución del 20%, ANSES continúa pagando con normalidad la Tarjeta Alimentar, complemento que se acredita de forma automática junto con la AUH. Este refuerzo es uno de los principales pilares alimentarios y se deposita mes a mes según la terminación del DNI.

Los valores de noviembre quedaron de la siguiente manera:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Los beneficiarios que reciben la Tarjeta Alimentar son:

Titulares de AUH con hijos menores de 17 años.

Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.

Este refuerzo alimentario se deposita automáticamente, sin trámite previo, y es compatible con la Libreta AUH y con el cobro del 20% retenido.

El extra oculto que ANSES paga en noviembre y pocos activaron

Cada año, miles de familias olvidan o postergan la presentación de la Libreta y dejan sin cobrar el 20% retenido. Este dinero no se transfiere automáticamente, sino solo después de presentar el formulario firmado por la escuela y el centro de salud.

En noviembre de 2025, este pago extra puede ser de:

$165.000 por hijo menor ,

$540.000 por hijo con discapacidad ,

más de $700.000 en Zona Austral.

Se trata de un monto que ya pertenece al beneficiario, pero que ANSES solo transfiere si el titular acredita el cumplimiento de los requisitos básicos que exige la AUH.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024: paso a paso

ANSES ofrece dos modalidades para completar el trámite: online desde Mi ANSES o presencial con turno previo.

Presentación online (Mi ANSES)

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrar a la sección “Hijos”, “Libreta AUH” .

Descargar el formulario.

Imprimirlo y llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo firmen.

Sacar una foto o escanearlo.

Subir el archivo digital desde la misma sección.

Esta es la forma más rápida y evita tener que ir a una oficina. El sistema confirma la carga y genera un comprobante que el beneficiario puede guardar.

Presentación presencial

Solicitar un turno en la página oficial de ANSES.

Presentarse con DNI y el formulario firmado.

Entregarlo en ventanilla para que quede registrado en el sistema.

Ambas opciones son válidas, y ANSES garantiza que el depósito del 20% retenido se realizará dentro de los 60 días posteriores al registro de la Libreta.