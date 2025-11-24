Triple pago de ANSES en diciembre: así quedan las jubilaciones con aumento, SAC y bono

Jubilación mínima: $340.755,35

PUAM: $272.597,08

PNC por invalidez o vejez: $238.522,43

Este ajuste impacta también en:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones familiares del SUAF

Aunque la suba es moderada, el esquema de movilidad mensual evita los retrasos acumulados que generaban pérdidas significativas frente a la inflación. Al tratarse de un cálculo automático, garantiza previsibilidad y reduce la discrecionalidad en las actualizaciones.

ANSES_calendario

Medio aguinaldo: cuánto se cobra en diciembre

El segundo componente del triple pago es el medio aguinaldo, es decir, el 50% del haber más alto cobrado entre julio y diciembre.

Los montos estimados son:

Jubilación mínima: alrededor de $170.000

PUAM: cerca de $136.000

PNC: alrededor de $119.000

Este pago se acredita junto con el haber mensual, lo que convierte a diciembre en uno de los meses históricamente más altos para jubilados y pensionados. Para muchos hogares, representa un alivio clave en un período donde los gastos se multiplican.

Refuerzo previsional: el bono de diciembre que podría repetirse

El tercer componente -el único que aún no fue oficializado- es el refuerzo previsional, un bono que ANSES viene otorgando desde marzo.

Durante 2025, este bono osciló entre $55.000 y $70.000, siempre dirigido a:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Personas con haberes ligeramente superiores (de forma proporcional y decreciente)

Fuentes del organismo indicaron que diciembre podría repetir el bono de $70.000, convirtiéndose en el séptimo mes consecutivo con este beneficio. El objetivo es sostener el poder de compra de los ingresos más bajos frente a la inflación.

Montos totales estimados en diciembre con el triple pago

Si se confirman aumento, aguinaldo y bono, así quedarían los ingresos:

Jubilación mínima

Haber con aumento: $340.755,35

Con aguinaldo: cerca de $510.000.

Con bono: cerca de $580.000.

PUAM

Haber con aumento: $272.597,08

Con aguinaldo: cerca de $408.000.

Con bono: cerca de $475.000.

PNC (invalidez o vejez)

Haber con aumento: $238.522,43

Con aguinaldo: $357.000 aproximadamente.

Con bono: $425.000 aproximadamente.

Si el refuerzo no se oficializa, los montos quedarán compuestos únicamente por el haber actualizado más el aguinaldo.

Cómo consultar cuánto vas a cobrar en diciembre

Los beneficiarios podrán consultar su liquidación desde:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

anses.gob.ar, sección “Calendario de pagos”

El cronograma de cobros se publicará oficialmente en los últimos días de noviembre.