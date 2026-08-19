AUH de ANSES y un extra: cómo recibir hasta $500.000 por familia

Cuánto cobra una familia con un hijo

Una familia que tiene un hijo y cumple con los requisitos para acceder a la AUH recibe aproximadamente $120.678 mensuales por la asignación.

Además, puede acceder a $72.250 de Prestación Alimentar. Al sumar ambos conceptos, el ingreso mensual alcanza aproximadamente los $192.928.

Cuánto cobra una familia con dos hijos

En el caso de una familia con dos hijos, el importe mensual correspondiente a la AUH asciende aproximadamente a $241.356.

A esa suma se agregan $113.299 de Prestación Alimentar. Por lo tanto, entre ambos beneficios, una familia con dos hijos puede recibir aproximadamente $354.655 durante agosto.

Cuánto cobra una familia con tres hijos

Para una familia con tres hijos, el monto mensual de AUH alcanza aproximadamente los $362.034.

En este caso, la Prestación Alimentar asciende a $149.425, ya que ese es el monto correspondiente a los grupos familiares con tres o más hijos. Al sumar ambas prestaciones, el ingreso mensual llega a aproximadamente $511.459.

Cuánto dinero puede recibir una familia por AUH y Alimentar

Los valores de agosto quedan de la siguiente manera:

Familia con un hijo: $120.678 de AUH + $72.250 de Prestación Alimentar = $192.928.

Familia con dos hijos: $241.356 de AUH + $113.299 de Prestación Alimentar = $354.655.

Familia con tres hijos: $362.034 de AUH + $149.425 de Prestación Alimentar = $511.459.

Es importante aclarar que estos totales corresponden a la suma del 80% de la AUH que se paga mensualmente y de la Prestación Alimentar, siempre que la familia reúna las condiciones para recibir este último beneficio.

Cuánto retiene ANSES de la AUH

La AUH se paga de manera mensual con el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante queda retenido.

Con el valor vigente en agosto, la retención representa aproximadamente $30.170 por cada hijo.

Ese porcentaje acumulado puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por eso, el valor total de $150.848 por hijo no representa el dinero que se deposita todos los meses: el pago habitual corresponde al 80%.

Cuánto paga la Prestación Alimentar en agosto

La Prestación Alimentar se suma automáticamente a los ingresos de determinados titulares de AUH que cumplen con los requisitos establecidos.

En agosto, los montos son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

No es necesario realizar un trámite específico para solicitar la Prestación Alimentar. El beneficio se acredita de manera automática cuando corresponde.