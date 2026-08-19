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AUH de ANSES y un extra: cómo recibir hasta $500.000 por familia

La Asignación Universal por Hijo tiene un nuevo monto en agosto. Con la Prestación Alimentar, una familia con tres hijos puede superar los $500.000 mensuales. Conocé cuánto corresponde en cada caso.

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AUH: cuánto dinero recibe una familia por un hijo

AUH: cuánto dinero recibe una familia por un hijo, dos hijos y tres hijos. (Imagen ilustrativa editada con IA)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante agosto con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos que tenga a cargo y de si cumple con las condiciones para acceder a la Prestación Alimentar.

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AUH de ANSES: quiénes cobran con el aumento y el extra de más de $50.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Con el aumento del 1,89% aplicado en agosto, el valor total de la AUH es de $150.848 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente al acreditar los controles correspondientes.

De esta manera, el monto que efectivamente se deposita por AUH durante el mes es de aproximadamente $120.678 por cada hijo.

A este importe puede sumarse la Prestación Alimentar, que tiene diferentes valores según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Cuánto cobra una familia con un hijo

Una familia que tiene un hijo y cumple con los requisitos para acceder a la AUH recibe aproximadamente $120.678 mensuales por la asignación.

Además, puede acceder a $72.250 de Prestación Alimentar. Al sumar ambos conceptos, el ingreso mensual alcanza aproximadamente los $192.928.

Cuánto cobra una familia con dos hijos

En el caso de una familia con dos hijos, el importe mensual correspondiente a la AUH asciende aproximadamente a $241.356.

A esa suma se agregan $113.299 de Prestación Alimentar. Por lo tanto, entre ambos beneficios, una familia con dos hijos puede recibir aproximadamente $354.655 durante agosto.

Cuánto cobra una familia con tres hijos

Para una familia con tres hijos, el monto mensual de AUH alcanza aproximadamente los $362.034.

En este caso, la Prestación Alimentar asciende a $149.425, ya que ese es el monto correspondiente a los grupos familiares con tres o más hijos. Al sumar ambas prestaciones, el ingreso mensual llega a aproximadamente $511.459.

Cuánto dinero puede recibir una familia por AUH y Alimentar

Los valores de agosto quedan de la siguiente manera:

Familia con un hijo: $120.678 de AUH + $72.250 de Prestación Alimentar = $192.928.

Familia con dos hijos: $241.356 de AUH + $113.299 de Prestación Alimentar = $354.655.

Familia con tres hijos: $362.034 de AUH + $149.425 de Prestación Alimentar = $511.459.

Es importante aclarar que estos totales corresponden a la suma del 80% de la AUH que se paga mensualmente y de la Prestación Alimentar, siempre que la familia reúna las condiciones para recibir este último beneficio.

Cuánto retiene ANSES de la AUH

La AUH se paga de manera mensual con el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante queda retenido.

Con el valor vigente en agosto, la retención representa aproximadamente $30.170 por cada hijo.

Ese porcentaje acumulado puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Por eso, el valor total de $150.848 por hijo no representa el dinero que se deposita todos los meses: el pago habitual corresponde al 80%.

Cuánto paga la Prestación Alimentar en agosto

La Prestación Alimentar se suma automáticamente a los ingresos de determinados titulares de AUH que cumplen con los requisitos establecidos.

En agosto, los montos son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

No es necesario realizar un trámite específico para solicitar la Prestación Alimentar. El beneficio se acredita de manera automática cuando corresponde.

En pocas palabras

  • AUH y Prestación Alimentar: Las familias con hasta tres hijos pueden superar los $500.000 mensuales en agosto.
  • Monto por hijo: La Asignación Universal por Hijo es de $150.848 por hijo, pero se deposita el 80% ($120.678).
  • Beneficios combinados: Una familia con tres hijos, sumando ambos conceptos, puede recibir hasta $511.459.
Resumen generado por Thinkindot AI
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