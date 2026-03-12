Cuándo cobran jubilados y pensionados en marzo: el calendario completo de ANSES

Por ahora, el único aumento confirmado oficialmente es el que corresponde a la fórmula de movilidad.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en marzo

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en recibir el pago durante el mes de marzo. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilados que cobran la mínima: fechas de pago

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el calendario de pagos comenzará también a partir de la segunda semana del mes y se extenderá durante varios días.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 18 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

En el caso de quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, las acreditaciones se trasladarán hacia la última parte del mes.

El cronograma previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo

De esta manera, ANSES completa el esquema de pagos para todas las prestaciones previsionales del mes, siguiendo el orden habitual basado en la terminación del documento.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle del haber mensual a través de la plataforma digital Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.