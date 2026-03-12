Cuándo cobran jubilados y pensionados en marzo: el calendario completo de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos de marzo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Como sucede habitualmente, las acreditaciones se organizarán de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación que perciba cada beneficiario.
Los pagos comenzarán durante la segunda semana del mes y alcanzarán a todos los grupos del sistema previsional, incluyendo a quienes cobran la jubilación mínima y a los titulares con haberes superiores.
Además, los ingresos de marzo llegan con un incremento del 2,9% por movilidad, actualización que surge del último dato de inflación publicado por el INDEC y que impacta en todas las prestaciones previsionales.
Tras esta suba, el haber mínimo jubilatorio se ubica en $369.636,78. Si se mantiene el refuerzo extraordinario que el Gobierno viene pagando en los últimos meses, el ingreso total de quienes cobran la mínima podría alcanzar $439.636,78.
Por ahora, el único aumento confirmado oficialmente es el que corresponde a la fórmula de movilidad.
Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en marzo
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en recibir el pago durante el mes de marzo. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Jubilados que cobran la mínima: fechas de pago
Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el calendario de pagos comenzará también a partir de la segunda semana del mes y se extenderá durante varios días.
Las fechas previstas son las siguientes:
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 18 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo
Jubilados con haberes superiores al mínimo
En el caso de quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, las acreditaciones se trasladarán hacia la última parte del mes.
El cronograma previsto es el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo
De esta manera, ANSES completa el esquema de pagos para todas las prestaciones previsionales del mes, siguiendo el orden habitual basado en la terminación del documento.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle del haber mensual a través de la plataforma digital Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.