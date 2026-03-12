Si te quedaste sin trabajo, ANSES puede pagarte hasta $352.400 por mes

El objetivo principal es garantizar un ingreso temporal mientras la persona intenta conseguir un nuevo puesto de trabajo.

Además del pago mensual, el programa contempla otros derechos importantes para los beneficiarios:

Cobertura de salud durante el período en que se percibe la prestación.

Asignaciones familiares , si corresponden.

Reconocimiento de aportes jubilatorios, ya que el tiempo que dura el beneficio se computa para la jubilación.

Por estas razones, la prestación es considerada una de las herramientas más importantes del sistema de seguridad social para trabajadores que atraviesan un período de desempleo.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en marzo

El monto que recibe cada beneficiario no es fijo. La cifra se calcula en función del salario que tenía el trabajador antes de perder su empleo.

Según la normativa vigente, el pago equivale al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, existen límites establecidos en relación con el salario mínimo.

Esto significa que la prestación:

No puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil .

No puede superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la actualización vigente para marzo, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

De esta manera, dependiendo del salario previo del trabajador, el beneficio puede ubicarse en cualquier punto dentro de ese rango.

Cómo aumentará la ayuda en los próximos meses

El incremento del salario mínimo impactará también en los valores de la prestación durante los próximos meses.

Según el esquema de actualización ya definido, los topes máximos previstos son los siguientes:

Abril: hasta $357.800

Mayo: hasta $363.000

Junio: hasta $367.800

Julio: hasta $372.400

Agosto: hasta $376.600

Esto significa que el beneficio continuará ajustándose en línea con las actualizaciones del salario mínimo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La ayuda está dirigida exclusivamente a trabajadores registrados que perdieron su empleo, pero los requisitos varían según el tipo de relación laboral que tenían.

Trabajadores permanentes

Deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

En estos casos se exige:

Haber trabajado más de 90 días en el último año .

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción

Para acceder a la prestación en este sector se requiere:

Un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años antes de la finalización de la obra o del contrato laboral.

Motivos válidos para solicitar el beneficio

La Prestación por Desempleo solo puede solicitarse cuando la pérdida del trabajo ocurre por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Entre las situaciones contempladas por la normativa se encuentran:

Despido sin causa .

Finalización del contrato laboral .

Quiebra o cierre de la empresa .

Reducción de personal o fuerza mayor.

En cambio, el beneficio no se otorga si la persona renunció voluntariamente o fue despedida con justa causa.