ANSES paga más de $100.000 extra: quiénes pueden acceder al beneficio en marzo
El beneficio se deposita junto con la Asignación Universal por Hijo y puede superar los $100.000 mensuales . Quiénes lo reciben y cómo saber si te corresponde, según la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Este monto no corresponde a un bono único, sino a la combinación de beneficios que reciben los titulares de la AUH junto con programas alimentarios y complementos que se depositan de forma automática en la misma cuenta bancaria.
El organismo previsional, además, oficializó una actualización de los haberes basada en la inflación, que impacta directamente en el monto de la asignación. El incremento se calcula utilizando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y su Índice de Precios al Consumidor (IPC), que determina la suba mensual de distintas prestaciones sociales.
AUH con aumento: cuánto se cobra en marzo
La AUH forma parte del esquema de movilidad mensual por inflación que rige actualmente para las asignaciones familiares. Con la última actualización, el monto total de la prestación supera los $129.000 por hijo.
Sin embargo, es importante recordar que ANSES no paga el total todos los meses. El organismo deposita el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta con los controles de salud y educación del menor.
De esta manera, el esquema queda así:
Monto total de AUH: alrededor de $129.000 por hijo
Pago mensual (80%): cerca de $103.000
Monto retenido (20%): aproximadamente $26.000
Ese dinero retenido se recupera una vez presentada la Libreta AUH, que certifica que el niño cumple con los controles sanitarios y la asistencia escolar.
Quiénes pueden acceder al refuerzo de más de $100.000
El monto cercano o superior a $100.000 que muchas familias reciben surge principalmente de la combinación de la AUH con la Tarjeta Alimentar, uno de los programas más importantes destinados a garantizar el acceso a alimentos.
Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.
Los grupos que pueden recibirlo son:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Familias que perciben AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad
Madres con siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos
Al sumarse estos beneficios, muchos hogares superan ampliamente los $100.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026
Los montos del programa alimentario varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia.
Para marzo de 2026, los valores establecidos son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Este dinero se acredita automáticamente en la cuenta del beneficiario y solo puede utilizarse para comprar alimentos mediante tarjeta de débito en comercios habilitados.
Por ejemplo, una familia con un hijo puede recibir:
AUH mensual (80%): alrededor de $103.000
Tarjeta Alimentar: $52.250
En ese caso, el ingreso mensual total supera los $150.000.
Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar
Para verificar si el beneficio está activo, los titulares pueden ingresar a la plataforma digital de ANSES y revisar su liquidación mensual.
Los pasos son:
Ingresar al sitio oficial de ANSES
Acceder a la sección Mi ANSES
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones”
Allí se detalla el monto de la AUH y los beneficios adicionales que se depositan en la cuenta.