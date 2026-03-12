ANSES paga más de $100.000 extra: quiénes pueden acceder al beneficio en marzo

Sin embargo, es importante recordar que ANSES no paga el total todos los meses. El organismo deposita el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta con los controles de salud y educación del menor.

De esta manera, el esquema queda así:

Monto total de AUH: alrededor de $129.000 por hijo

Pago mensual (80%): cerca de $103.000

Monto retenido (20%): aproximadamente $26.000

Ese dinero retenido se recupera una vez presentada la Libreta AUH, que certifica que el niño cumple con los controles sanitarios y la asistencia escolar.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Quiénes pueden acceder al refuerzo de más de $100.000

El monto cercano o superior a $100.000 que muchas familias reciben surge principalmente de la combinación de la AUH con la Tarjeta Alimentar, uno de los programas más importantes destinados a garantizar el acceso a alimentos.

Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Los grupos que pueden recibirlo son:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Familias que perciben AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad

Madres con siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos

Al sumarse estos beneficios, muchos hogares superan ampliamente los $100.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026

Los montos del programa alimentario varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia.

Para marzo de 2026, los valores establecidos son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Este dinero se acredita automáticamente en la cuenta del beneficiario y solo puede utilizarse para comprar alimentos mediante tarjeta de débito en comercios habilitados.

Por ejemplo, una familia con un hijo puede recibir:

AUH mensual (80%): alrededor de $103.000

Tarjeta Alimentar: $52.250

En ese caso, el ingreso mensual total supera los $150.000.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar

Para verificar si el beneficio está activo, los titulares pueden ingresar a la plataforma digital de ANSES y revisar su liquidación mensual.

Los pasos son:

Ingresar al sitio oficial de ANSES

Acceder a la sección Mi ANSES

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones”

Allí se detalla el monto de la AUH y los beneficios adicionales que se depositan en la cuenta.