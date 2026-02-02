AUH, jubilados y SUAF: cómo impactan los aumentos de ANSES en febrero

Con la continuidad del bono de $70.000 para haberes bajos, los montos quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79

PUAM: $357.263

$357.263 Pensión No Contributiva: $321.355

$321.355 Jubilación máxima: $2.416.275,65

El refuerzo se deposita de forma automática y no alcanza a quienes perciben haberes superiores.

AUH de ANSES en febrero: monto actualizado y forma de cobro

La AUH de ANSES también se ajusta un 2,8% en febrero. Con esta suba, el monto total por hijo asciende a $129.070, aunque el organismo deposita mensualmente el 80%, equivalente a $103.256.

El 20% retenido se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. El aumento se acredita de manera automática, sin inscripción previa, y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales.

La actualización acompaña parcialmente la inflación, pero el ingreso final depende de si el hogar accede a beneficios complementarios.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que se suma a la AUH sin aumento

La Tarjeta Alimentar continúa vigente en febrero, pero no recibe actualización. A diferencia de la AUH, este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática y sus montos dependen de decisiones administrativas específicas.

Los valores que se acreditan junto con la AUH son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria de la asignación y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero

ANSES ajustó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados de Carnaval. La medida impacta en jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, sin alterar los montos a cobrar.

El organismo explicó que el reordenamiento busca evitar demoras en la operatoria bancaria. Las fechas exactas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.