AUH, jubilados y SUAF: cómo impactan los aumentos de ANSES en febrero

ANSES puso en marcha para AUH, jubilados y asignaciones familiares, un nuevo esquema de liquidación que combina subas automáticas, refuerzos vigentes y ajustes en las fechas de cobro.
La actualización responde a la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación y alcanza tanto a jubilaciones como a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al sistema de SUAF. A la par, se mantiene un refuerzo fijo para los ingresos más bajos, que se deposita sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El impacto del aumento no es uniforme para todos los titulares. En algunos casos, el ingreso mensual depende no solo del porcentaje de suba, sino también de la convivencia con beneficios complementarios que no se ajustan por inflación.
ANSES confirmó que el aumento de febrero es del 2,8%, en línea con la inflación informada por el INDEC. El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente y alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones contributivas y no contributivas.
Con la continuidad del bono de $70.000 para haberes bajos, los montos quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $429.081,79
El refuerzo se deposita de forma automática y no alcanza a quienes perciben haberes superiores.
La AUH de ANSES también se ajusta un 2,8% en febrero. Con esta suba, el monto total por hijo asciende a $129.070, aunque el organismo deposita mensualmente el 80%, equivalente a $103.256.
El 20% retenido se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. El aumento se acredita de manera automática, sin inscripción previa, y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales.
La actualización acompaña parcialmente la inflación, pero el ingreso final depende de si el hogar accede a beneficios complementarios.
La Tarjeta Alimentar continúa vigente en febrero, pero no recibe actualización. A diferencia de la AUH, este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática y sus montos dependen de decisiones administrativas específicas.
Los valores que se acreditan junto con la AUH son:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres hijos o más
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria de la asignación y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
ANSES ajustó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados de Carnaval. La medida impacta en jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, sin alterar los montos a cobrar.
El organismo explicó que el reordenamiento busca evitar demoras en la operatoria bancaria. Las fechas exactas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.