Tarjeta Alimentar ANSES: cómo cobrar $100.000 en febrero 2026

No se tramita : se otorga de manera automática

No tiene retenciones

No se descuenta por ningún motivo

Se acredita todos los meses junto con la AUH o la AUE

El dinero puede usarse únicamente para alimentos y bebidas sin alcohol, ya sea con tarjeta física o mediante la acreditación bancaria.

Cómo cobrar $100.000 con la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

En febrero de 2026, la Tarjeta Alimentar deposita $108.000 para familias con tres o más hijos.

Este es el valor más alto del programa y corresponde a hogares que reciben la AUH por al menos tres menores.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta en la que se cobra la asignación y no requiere ningún trámite adicional.

Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

Según los valores vigentes, la Tarjeta Alimentar paga en febrero de 2026:

$52.000 para familias con un hijo

$81.000 para familias con dos hijos

$108.000 para familias con tres o más hijos

Estos montos se mantienen sin cambios respecto de los últimos meses y representan un complemento fundamental al ingreso mensual de la AUH.

AUH_Tarjeta

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de ANSES

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad

En todos los casos, la asignación es compatible con otros beneficios, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se puede cobrar en total

En febrero de 2026, una familia con tres hijos que cobra AUH puede superar ampliamente los $100.000 mensuales solo con la Tarjeta Alimentar.

Si se suma la AUH mensual y otros complementos, el ingreso total puede ser mucho mayor, especialmente en hogares con niños pequeños o con discapacidad.

Por este motivo, ANSES recomienda mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede afectar el cobro.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

La Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la AUH, siguiendo el calendario oficial de ANSES, que se organiza según la terminación del DNI del titular.

El depósito se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite ni presentación adicional.

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Para consultar si el beneficio está activo, se puede ingresar a:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

La app o home banking del banco donde se cobra la AUH

Si el beneficio no figura y se cumplen los requisitos, se recomienda verificar que los datos familiares estén correctamente cargados.