Julieta Poggio habló de más y generó incomodidad en un vivo de streaming: "Estoy con..."

“Si vas a streamear no puedo estar porque estoy con un pibe y no puedo salir ¿entendes? Por favor”, reiteró ya más preocupada Julieta Poggio pero ya todo había salido en vivo.

El fragmento del vivo rápidamente se empezó a expandir entre los usuarios que alertaron de inmediato el error de la ex GH al no darse cuenta que estaba saliendo todo publicado.

Si bien no se la vio en imágenes, se advierte que se trata de su voz y que pide no ser filmada ante la risa del influencer por la inesperada situación registrada en el vivo.

Julieta Poggio explotó contra Brian Sarmiento: el motivo

Julieta Poggio fue tajante con el exfutbolista Brian Sarmiento y detalló la actitud con su hermana Lolo en la casa de Gran Hermano que la hizo estallar de bronca.

Durante la entrevista para Sálvese Quien Pueda (América TV), la influencer respondió sin filtros cuando surgió el nombre de Brian Sarmiento.

Lejos de esquivar la pregunta, explicó que hubo una actitud del exjugador que le generó un profundo malestar y que involucra directamente a su hermana menor, Lolo Poggio.

Sin rodeos, Juli expresó sin rodeos: “Nada, que me chupa más un hue.. que Brian Sarmiento. Más que nada lo digo por un comentario, que me llegó bastante personal, porque mi hermana menor es como mi hermanita y siempre la voy a cuidar”.

De esta manera, la ex Gran Hermano hizo referencia a una situación relacionada con Lolo, quien compartió la experiencia dentro de la casa con el exdeportista.

Luego, la exhermanita profundizó sobre el episodio que la indignó y explicó cuál fue el comentario que despertó su fuerte enojo con el ex futbolista.

“Una vez dijo como que estaría con ella, algo que me parece totalmente desubicado porque ella nunca demostró nada hacia él. Y además tiene un montón de diferencia de edad”, sostuvo Julieta Poggio dejando en evidencia su desacuerdo con las declaraciones de Brian Sarmiento.