Triple extra ANSES para JUBILADOS: cómo cobrar hasta $120.000 más antes del 22 de enero

Jubilación mínima: $349.401,58

Haber máximo: $2.351.141,84

Este incremento impacta directamente sobre el haber base que cobran todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Segundo pago: bono extraordinario de hasta $70.000

Sobre el haber ya actualizado, ANSES pagará un bono extraordinario, que será:

$70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima .

Monto proporcional para quienes superen la mínima, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58.

Quienes superen ese tope no accederán al refuerzo, ya que el bono está diseñado para reforzar los ingresos más bajos.

Tercer beneficio: reintegro de hasta $120.000 por consumo

El tercer componente del triple extra es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, en el marco del programa Beneficios ANSES.

Este beneficio permite recuperar hasta $120.000, siempre que se realicen compras en comercios adheridos.

Puntos clave del reintegro:

No requiere trámite .

Se deposita de forma automática en la cuenta del jubilado.

Aplica a pagos con tarjeta de débito .

Tiene vigencia hasta el 22 de enero.

ANSES_AUH

Cuánto puede cobrar un jubilado con el triple extra en enero

Un jubilado que percibe la mínima y logra acceder a los tres beneficios puede alcanzar en enero un ingreso total de hasta:

Jubilación con aumento: $349.401,58

Bono extraordinario: $70.000

Reintegros por consumo: hasta $120.000

Total posible: más de $539.000 en el mes.

Quiénes acceden y qué tener en cuenta antes del 22 de enero

Este esquema no es automático para todos los jubilados:

El bono depende del nivel de ingresos.

El reintegro requiere realizar consumos con tarjeta de débito en comercios adheridos.

Por eso, enero se presenta como un mes clave para: