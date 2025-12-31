Triple extra ANSES para JUBILADOS: cómo cobrar hasta $120.000 más antes del 22 de enero
Durante enero, ANSES mantiene vigentes tres pagos que pueden combinarse en un mismo mes. Aumento por inflación, bono extraordinario y reintegros por consumo forman un combo clave para jubilados y pensionados.
Triple extra ANSES: cómo cobrar hasta $120.000 más antes del 22 de enero
Enero llega con un alivio en el bolsillo para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante este mes se mantiene un esquema de cobro reforzado, compuesto por tres beneficios que pueden acumularse y mejorar de manera significativa el ingreso total.
El llamado “triple extra” incluye el aumento mensual por inflación, un bono extraordinario y reintegros por consumo con tarjeta de débito, un beneficio que tiene fecha límite: rige hasta el 22 de enero.
Primer refuerzo: aumento del 2,5% en jubilaciones y pensiones
En primer lugar, ANSES aplicará en enero un aumento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.
Con este ajuste:
Jubilación mínima: $349.401,58
Haber máximo: $2.351.141,84
Este incremento impacta directamente sobre el haber base que cobran todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.
Segundo pago: bono extraordinario de hasta $70.000
Sobre el haber ya actualizado, ANSES pagará un bono extraordinario, que será:
$70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima.
Monto proporcional para quienes superen la mínima, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58.
Quienes superen ese tope no accederán al refuerzo, ya que el bono está diseñado para reforzar los ingresos más bajos.
Tercer beneficio: reintegro de hasta $120.000 por consumo
El tercer componente del triple extra es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, en el marco del programa Beneficios ANSES.
Este beneficio permite recuperar hasta $120.000, siempre que se realicen compras en comercios adheridos.
Puntos clave del reintegro:
No requiere trámite.
Se deposita de forma automática en la cuenta del jubilado.
Aplica a pagos con tarjeta de débito.
Tiene vigencia hasta el 22 de enero.
Cuánto puede cobrar un jubilado con el triple extra en enero
Un jubilado que percibe la mínima y logra acceder a los tres beneficios puede alcanzar en enero un ingreso total de hasta:
Jubilación con aumento: $349.401,58
Bono extraordinario: $70.000
Reintegros por consumo: hasta $120.000
Total posible:más de $539.000 en el mes.
Quiénes acceden y qué tener en cuenta antes del 22 de enero
Este esquema no es automático para todos los jubilados:
El bono depende del nivel de ingresos.
El reintegro requiere realizar consumos con tarjeta de débito en comercios adheridos.
Por eso, enero se presenta como un mes clave para:
Revisar el recibo de haberes.
Controlar los consumos con débito.
Aprovechar los beneficios vigentes antes del 22 de enero.