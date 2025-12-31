En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

Triple extra ANSES para JUBILADOS: cómo cobrar hasta $120.000 más antes del 22 de enero

Durante enero, ANSES mantiene vigentes tres pagos que pueden combinarse en un mismo mes. Aumento por inflación, bono extraordinario y reintegros por consumo forman un combo clave para jubilados y pensionados.

Enero llega con un alivio en el bolsillo para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante este mes se mantiene un esquema de cobro reforzado, compuesto por tres beneficios que pueden acumularse y mejorar de manera significativa el ingreso total.

El llamado “triple extra” incluye el aumento mensual por inflación, un bono extraordinario y reintegros por consumo con tarjeta de débito, un beneficio que tiene fecha límite: rige hasta el 22 de enero.

Primer refuerzo: aumento del 2,5% en jubilaciones y pensiones

En primer lugar, ANSES aplicará en enero un aumento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Con este ajuste:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Haber máximo: $2.351.141,84

Este incremento impacta directamente sobre el haber base que cobran todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Segundo pago: bono extraordinario de hasta $70.000

Sobre el haber ya actualizado, ANSES pagará un bono extraordinario, que será:

  • $70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima.

  • Monto proporcional para quienes superen la mínima, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58.

Quienes superen ese tope no accederán al refuerzo, ya que el bono está diseñado para reforzar los ingresos más bajos.

Tercer beneficio: reintegro de hasta $120.000 por consumo

El tercer componente del triple extra es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, en el marco del programa Beneficios ANSES.

Este beneficio permite recuperar hasta $120.000, siempre que se realicen compras en comercios adheridos.

Puntos clave del reintegro:

  • No requiere trámite.

  • Se deposita de forma automática en la cuenta del jubilado.

  • Aplica a pagos con tarjeta de débito.

  • Tiene vigencia hasta el 22 de enero.

ANSES_AUH

Cuánto puede cobrar un jubilado con el triple extra en enero

Un jubilado que percibe la mínima y logra acceder a los tres beneficios puede alcanzar en enero un ingreso total de hasta:

  • Jubilación con aumento: $349.401,58

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Reintegros por consumo: hasta $120.000

Total posible: más de $539.000 en el mes.

Quiénes acceden y qué tener en cuenta antes del 22 de enero

Este esquema no es automático para todos los jubilados:

  • El bono depende del nivel de ingresos.

  • El reintegro requiere realizar consumos con tarjeta de débito en comercios adheridos.

Por eso, enero se presenta como un mes clave para:

  • Revisar el recibo de haberes.

  • Controlar los consumos con débito.

  • Aprovechar los beneficios vigentes antes del 22 de enero.

