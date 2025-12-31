ANSES confirmó las fechas de pago de asignaciones de SUAF, con nuevos montos y topes

ANSES_ayuda

Nuevos montos del SUAF para enero de 2026

El valor de las asignaciones familiares varía según el nivel de ingresos del grupo familiar. ANSES toma en cuenta la suma de los salarios brutos de ambos progenitores, independientemente de quién perciba el beneficio.

Para quienes se encuentran en el tramo más bajo de ingresos, la asignación por hijo ascenderá a $62.765. En el caso de hijos con discapacidad, el monto llegará a $204.337.

Asimismo, el organismo recordó que existen topes de ingresos para acceder al SUAF. En enero de 2026, el límite individual será de $2.573.047, mientras que el tope para el grupo familiar se fijó en $5.146.094. Superar alguno de estos valores implica la suspensión del cobro.

Pagos de prenatal y maternidad

Las beneficiarias de la asignación por prenatal cobrarán de acuerdo con el siguiente esquema:

Miércoles 14 de enero : DNI terminados en 0 y 1

Jueves 15 de enero : DNI terminados en 2 y 3

Viernes 16 de enero : DNI terminados en 4 y 5

Lunes 19 de enero : DNI terminados en 6 y 7

Martes 20 de enero: DNI terminados en 8 y 9

En cuanto a la asignación por maternidad, ANSES informó que se acreditará el 9 de enero, sin distinción por terminación de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio se abonarán en dos tramos:

Primera etapa : del 12 de enero al 12 de febrero de 2026

Segunda etapa: del 22 de enero al 12 de febrero de 2026

En estos casos, las fechas de cobro no están vinculadas al número de DNI y la acreditación puede verificarse dentro de los plazos establecidos.

Asignaciones familiares para titulares de PNC

Por último, ANSES informó que los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) que perciben asignaciones familiares del SUAF cobrarán en una única fecha. El pago se realizará el 9 de enero, sin importar la terminación del DNI.