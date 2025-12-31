ANSES confirmó las fechas de pago de asignaciones de SUAF, con nuevos montos y topes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya determinó el cronograma para este sector, que a partir de enero tendrá algunas modificaciones.
Con nuevos montos y topes, confirman el calendario de pagos para SUAF de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a enero de 2026. Al igual que en los meses anteriores, las fechas de cobro se definen de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Los importes que se abonarán el primer mes del año incorporan un incremento del 2,47%, aplicado en el marco de la movilidad vigente. Los nuevos valores fueron oficializados mediante la Resolución 380/2025, publicada recientemente por el organismo previsional.
Cuándo se cobra la asignación por hijo del SUAF en enero
El pago de la asignación por hijo se realizará según el siguiente cronograma:
Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9
Desde el inicio del calendario, los titulares podrán ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de sus liquidaciones.
Nuevos montos del SUAF para enero de 2026
El valor de las asignaciones familiares varía según el nivel de ingresos del grupo familiar. ANSES toma en cuenta la suma de los salarios brutos de ambos progenitores, independientemente de quién perciba el beneficio.
Para quienes se encuentran en el tramo más bajo de ingresos, la asignación por hijo ascenderá a $62.765. En el caso de hijos con discapacidad, el monto llegará a $204.337.
Asimismo, el organismo recordó que existen topes de ingresos para acceder al SUAF. En enero de 2026, el límite individual será de $2.573.047, mientras que el tope para el grupo familiar se fijó en $5.146.094. Superar alguno de estos valores implica la suspensión del cobro.
Pagos de prenatal y maternidad
Las beneficiarias de la asignación por prenatal cobrarán de acuerdo con el siguiente esquema:
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 0 y 1
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 2 y 3
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 4 y 5
Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6 y 7
Martes 20 de enero: DNI terminados en 8 y 9
En cuanto a la asignación por maternidad, ANSES informó que se acreditará el 9 de enero, sin distinción por terminación de DNI.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio se abonarán en dos tramos:
Primera etapa: del 12 de enero al 12 de febrero de 2026
Segunda etapa: del 22 de enero al 12 de febrero de 2026
En estos casos, las fechas de cobro no están vinculadas al número de DNI y la acreditación puede verificarse dentro de los plazos establecidos.
Asignaciones familiares para titulares de PNC
Por último, ANSES informó que los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) que perciben asignaciones familiares del SUAF cobrarán en una única fecha. El pago se realizará el 9 de enero, sin importar la terminación del DNI.