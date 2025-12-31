En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUAF
Calendario de pagos

ANSES confirmó las fechas de pago de asignaciones de SUAF, con nuevos montos y topes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya determinó el cronograma para este sector, que a partir de enero tendrá algunas modificaciones.

Con nuevos montos y topes

Con nuevos montos y topes, confirman el calendario de pagos para SUAF de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a enero de 2026. Al igual que en los meses anteriores, las fechas de cobro se definen de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Leé también AUH: por qué el 9 de enero es una fecha clave para millones de familias
AUH: por qué el 9 de enero es una fecha clave para millones de familias

Los importes que se abonarán el primer mes del año incorporan un incremento del 2,47%, aplicado en el marco de la movilidad vigente. Los nuevos valores fueron oficializados mediante la Resolución 380/2025, publicada recientemente por el organismo previsional.

Cuándo se cobra la asignación por hijo del SUAF en enero

El pago de la asignación por hijo se realizará según el siguiente cronograma:

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

  • Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

  • Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

  • Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

  • Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Desde el inicio del calendario, los titulares podrán ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de sus liquidaciones.

ANSES_ayuda

Nuevos montos del SUAF para enero de 2026

El valor de las asignaciones familiares varía según el nivel de ingresos del grupo familiar. ANSES toma en cuenta la suma de los salarios brutos de ambos progenitores, independientemente de quién perciba el beneficio.

Para quienes se encuentran en el tramo más bajo de ingresos, la asignación por hijo ascenderá a $62.765. En el caso de hijos con discapacidad, el monto llegará a $204.337.

Asimismo, el organismo recordó que existen topes de ingresos para acceder al SUAF. En enero de 2026, el límite individual será de $2.573.047, mientras que el tope para el grupo familiar se fijó en $5.146.094. Superar alguno de estos valores implica la suspensión del cobro.

Pagos de prenatal y maternidad

Las beneficiarias de la asignación por prenatal cobrarán de acuerdo con el siguiente esquema:

  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 0 y 1

  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 2 y 3

  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 4 y 5

  • Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6 y 7

  • Martes 20 de enero: DNI terminados en 8 y 9

En cuanto a la asignación por maternidad, ANSES informó que se acreditará el 9 de enero, sin distinción por terminación de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio se abonarán en dos tramos:

  • Primera etapa: del 12 de enero al 12 de febrero de 2026

  • Segunda etapa: del 22 de enero al 12 de febrero de 2026

En estos casos, las fechas de cobro no están vinculadas al número de DNI y la acreditación puede verificarse dentro de los plazos establecidos.

Asignaciones familiares para titulares de PNC

Por último, ANSES informó que los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) que perciben asignaciones familiares del SUAF cobrarán en una única fecha. El pago se realizará el 9 de enero, sin importar la terminación del DNI.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES SUAF
Notas relacionadas
ANSES: último llamado para tramitar el pago único de $85.000
Triple extra ANSES para JUBILADOS: cómo cobrar hasta $120.000 más antes del 22 de enero
ÚLTIMO DÍA: así se habilitan los $188.000 extras de ANSES para cobrar en enero 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar