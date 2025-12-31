ÚLTIMO DÍA: así se habilitan los $188.000 extras de ANSES para cobrar en enero 2026
La ANSES recordó que la Libreta AUH es un trámite obligatorio y con fecha límite. Quienes no la presenten antes del 31 de diciembre de 2025 perderán el derecho a cobrar el 20% retenido durante el año, un monto que puede alcanzar hasta $188.000 por hijo. El paso a paso para hacer la gestión online y sin turno.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelve a quedar en el centro de la escena en el cierre de año. Con el último aumento del 2,34% confirmado por ANSES, miles de titulares no solo accedieron al nuevo monto mensual actualizado, sino también a la posibilidad de cobrar un extra acumulado de hasta $188.000 por hijo antes de que termine el año.
Sin embargo, ese dinero no se paga de manera automática ni corresponde a un bono nuevo. Se trata del 20% que ANSES retiene todos los meses y que solo se libera si el titular cumple con un trámite obligatorio: la presentación de la Libreta AUH, un requisito que tiene fecha de vencimiento y que muchos beneficiarios todavía no realizaron.
Qué es la Libreta AUH y por qué habilita el cobro del 20% retenido
La Libreta AUH es el formulario mediante el cual ANSES verifica el cumplimiento de los requisitos básicos de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes que cobran la asignación.
A través de este documento se certifica:
Los controles de salud del menor.
La vacunación completa, según el calendario oficial.
La asistencia escolar correspondiente al ciclo lectivo.
Durante todo el año, ANSES paga solo el 80% del monto mensual de la AUH y retiene el 20% restante como mecanismo de control. Ese monto retenido se acumula mes a mes y solo se paga si la Libreta es presentada y aprobada.
Dependiendo de los meses cobrados, el acumulado puede alcanzar hasta $188.000 por hijo, una suma clave para muchas familias en el contexto actual.
Atención AUH: hasta cuándo se puede presentar la Libreta 2024
ANSES estableció que la fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2024 es el 31 de diciembre de 2025.
No se trata de una sugerencia ni de un plazo flexible: es un vencimiento definitivo. Presentar la Libreta fuera de término puede implicar pérdidas económicas importantes y dejar al titular sin acceso a otros beneficios asociados.
Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH a tiempo
Quienes no completen el trámite antes de la fecha límite deben tener en cuenta que:
En muchos casos, no todos, pierden el derecho a cobrar el 20% acumulado durante el año.
Continúan cobrando solo el 80% mensual de la AUH.
No se habilita la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio clave que depende de la Libreta.
Por este motivo, desde ANSES insisten en no dejar el trámite para último momento y verificar que la carga se haya realizado correctamente.
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES
La presentación se puede realizar de forma 100% online, sin turno y desde cualquier dispositivo. También existe la opción presencial, pero el canal digital es el más rápido.
Paso 1: Ingresar a Mi ANSES
Accedé a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Paso 2: Ir a “Hijos” → “Libreta AUH”
El sistema mostrará el estado de cada hijo y qué datos faltan completar: salud, vacunación o educación.
Paso 3: Generar la Libreta y completarla
Seleccioná “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por mail.
Se imprime en una sola hoja y debe verse con buena calidad.
Paso 4: Sacar la foto correctamente
Antes de subirla, asegurate de que la imagen cumpla con estos requisitos:
Sobre superficie plana.
Buena iluminación.
Las cuatro esquinas visibles.
Formato JPG.
Peso menor a 3 MB.
Paso 5: Subir la Libreta
Ingresá nuevamente a Mi ANSES → Hijos → Libreta AUH → Subir Libreta AUH.