ÚLTIMO DÍA: así se habilitan los $188.000 extras de ANSES para cobrar en enero 2026

Los controles de salud del menor.

La vacunación completa , según el calendario oficial.

La asistencia escolar correspondiente al ciclo lectivo.

Durante todo el año, ANSES paga solo el 80% del monto mensual de la AUH y retiene el 20% restante como mecanismo de control. Ese monto retenido se acumula mes a mes y solo se paga si la Libreta es presentada y aprobada.

Dependiendo de los meses cobrados, el acumulado puede alcanzar hasta $188.000 por hijo, una suma clave para muchas familias en el contexto actual.

ANSES_AUH

Atención AUH: hasta cuándo se puede presentar la Libreta 2024

ANSES estableció que la fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2024 es el 31 de diciembre de 2025.

No se trata de una sugerencia ni de un plazo flexible: es un vencimiento definitivo. Presentar la Libreta fuera de término puede implicar pérdidas económicas importantes y dejar al titular sin acceso a otros beneficios asociados.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH a tiempo

Quienes no completen el trámite antes de la fecha límite deben tener en cuenta que:

En muchos casos, no todos, pierden el derecho a cobrar el 20% acumulado durante el año.

Continúan cobrando solo el 80% mensual de la AUH.

No se habilita la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio clave que depende de la Libreta.

Por este motivo, desde ANSES insisten en no dejar el trámite para último momento y verificar que la carga se haya realizado correctamente.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES

La presentación se puede realizar de forma 100% online, sin turno y desde cualquier dispositivo. También existe la opción presencial, pero el canal digital es el más rápido.

Paso 1: Ingresar a Mi ANSES

Accedé a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso 2: Ir a “Hijos” → “Libreta AUH”

El sistema mostrará el estado de cada hijo y qué datos faltan completar: salud, vacunación o educación.

Paso 3: Generar la Libreta y completarla

Seleccioná “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por mail.

Se imprime en una sola hoja y debe verse con buena calidad.

Paso 4: Sacar la foto correctamente

Antes de subirla, asegurate de que la imagen cumpla con estos requisitos:

Sobre superficie plana.

Buena iluminación.

Las cuatro esquinas visibles .

Formato JPG.

Peso menor a 3 MB.

Paso 5: Subir la Libreta

Ingresá nuevamente a Mi ANSES → Hijos → Libreta AUH → Subir Libreta AUH.