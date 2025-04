AUH con Tarjeta ALIMENTAR: cuánto se cobra con TODOS los AUMENTOS de ABRIL

En abril no tendrá aumentos, al menos hasta el momento, ya que no se realizó ninguna comunicación oficial. Sucede que no todos estos subsidios van de la mano con los reajustes por inflación, como el caso de la Tarjeta Alimentar, que continúa con sus montos congelados desde el año pasado.

AUH: cuánto cobro en abril 2025

Por otra parte, a partir de abril de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $102.704. Sin embargo, ANSES continuará aplicando la retención del 20% sobre este monto para quienes no hayan presentado la Libreta con el registro de vacunación y educación de los niños. De este modo, el pago neto mensual será de $82.163,20.

El monto máximo de $334.425 será exclusivo para beneficiarios de AUH por discapacidad, quienes también verán aplicada la retención del 20%. Esto significa que en abril recibirán efectivamente $267.540.

image.png ANSES paga la AUH con aumento del 2,4% y suma refuerzos que impactan directamente en el bolsillo de miles de familias. Foto: Internet.

Tarjeta Alimentar: de cuánto será en ABRIL 2025

Por otra parte, la Tarjeta Alimentar, destinada a familias en situación de vulnerabilidad, pagará los siguientes montos por hijo en el tercer mes del año:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

A modo de ejemplo, en el caso de una familia con dos menores a cargo, al cobrar dos AUH y la prestación Alimentar recibirán $246.289. El monto se deposita automáticamente y no hay que realizar ningún trámite.