ANSES: cómo quedó el calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales en septiembre 2025

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

FIIVVDYE4TMPQDBLEKVUPF5SJY El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos (Reuters)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

image.png La ANSES ya activó el calendario de pagos 2025, con bonos y aumentos incluidos. Foto: Internet.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

En tanto, el Plan 2 de Desempleo se abonará entre el 3 y el 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

Montos de referencia

Jubilación mínima: $320.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Bono extraordinario: $70.000

Jubilación mínima con bono: $390.277,18

PUAM con bono: $326.221,74

PNC con bono: $294.194,02

Estos montos ya incorporaron el último ajuste por inflación correspondiente a septiembre.