En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
calendario de pago
Beneficio

ANSES: cómo quedó el calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales en septiembre 2025

El organismo previsional dio detalles de la forma en que pagará el noveno mes del año. También se informó los momentos actualizados para las distintas prestaciones.

AUH y jubilaciones ANSES: esto es lo que vas a cobrar en septiembre 2025

AUH y jubilaciones ANSES: esto es lo que vas a cobrar en septiembre 2025

Con el inminente comienzo de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario oficial de pagos. Este cronograma incluye las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, junto con los montos actualizados tras el último ajuste por inflación.

Leé también ANSES paga un bono de $400.000 para las familias que cumplan este requisito
Las familias que cumplan este requisito podrán cobrar un bono de $400.000 de ANSES (Foto: A24.com).

El haber mínimo se ubicó en $320.277,18, mientras que la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. Además, el organismo confirmó que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes más bajos. De este modo, la jubilación mínima alcanzará $390.277,18 en septiembre.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascendió a $256.221,74, al que se añade el bono, totalizando $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicaron en $224.194,02, cifra que con el bono llegará a $294.194,02.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
FIIVVDYE4TMPQDBLEKVUPF5SJY
El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes m&aacute;s bajos (Reuters)

El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos (Reuters)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre
  • Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

image.png
La ANSES ya activ&oacute; el calendario de pagos 2025, con bonos y aumentos incluidos. Foto: Internet.

La ANSES ya activó el calendario de pagos 2025, con bonos y aumentos incluidos. Foto: Internet.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

En tanto, el Plan 2 de Desempleo se abonará entre el 3 y el 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

Montos de referencia

  • Jubilación mínima: $320.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Jubilación mínima con bono: $390.277,18
  • PUAM con bono: $326.221,74
  • PNC con bono: $294.194,02

Estos montos ya incorporaron el último ajuste por inflación correspondiente a septiembre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES calendario de pago Jubilados AUH
Notas relacionadas
El bono de $500.000 que ANSES confirmó para septiembre y se depositará por única vez
¿Becas Progresar con aumento? ANSES confirmó el monto para septiembre 2025
AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar