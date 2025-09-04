AUH y jubilados de ANSES: cómo acceder a créditos de hasta $3.000.000 en septiembre

Banco Provincia: créditos de hasta $2.500.000

El Banco Provincia otorga préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. El trámite se realiza de manera online y el dinero se acredita en la cuenta sueldo o cuenta AUH del titular.

Pasos para solicitar el crédito en Banco Provincia:

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” .

Acceder al simulador de crédito para calcular monto, plazo y cuota.

Confirmar la solicitud de manera digital.

Esperar la acreditación, que puede demorar hasta 48 horas hábiles.

banco provincia horarios.jpg

Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000

El Banco Nación es la entidad que ofrece el monto más alto en septiembre: hasta $3.000.000. Los pasos de solicitud son similares a los del Banco Provincia.

Cómo pedirlo paso a paso:

Entrar a la página web oficial del Banco Nación o al home banking .

Ir a la sección Préstamos Personales .

Simular el crédito online ingresando el monto deseado y el plazo de devolución.

Confirmar la operación.

Recibir la acreditación en la cuenta, generalmente dentro de 24 a 48 horas.

Plazos y cuotas: hasta 72 meses de devolución

Ambas entidades ofrecen plazos de pago flexibles que van de 12 a 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan de forma automática de la cuenta bancaria del beneficiario.

De este modo, un jubilado, pensionado o titular de AUH puede calcular previamente cuál será el compromiso mensual que asumirá, evitando sorpresas en el cronograma de pagos.

Requisitos para acceder a los créditos ANSES en septiembre 2025

Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con una serie de condiciones:

Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión .

Cobrar haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo , clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Contar con un buen historial crediticio .

No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en julio 2025 es de $317.800.

Ejemplo práctico: cómo queda una cuota

Para dimensionar el alcance, supongamos un crédito de $1.000.000 en Banco Nación a devolver en 36 meses:

Monto solicitado: $1.000.000

Plazo: 36 meses

Cuota estimada: $65.000 (aprox., varía según tasas y perfil del solicitante).

De esta manera, un jubilado con la mínima que en septiembre cobra $390.277,17 podría destinar parte de ese ingreso al pago de la cuota sin quedar por debajo del piso garantizado.

Jubilados_cobro

Advertencia: qué tener en cuenta antes de pedir un crédito

Si bien los créditos pueden ser una herramienta útil, los especialistas recomiendan analizarlos con cautela:

No endeudarse por encima de la capacidad de pago.

Verificar la tasa de interés aplicada, que puede variar según el banco.

Comparar simulaciones antes de confirmar la operación.

Recordar que el descuento de la cuota es automático y mensual.

Impacto para las familias y jubilados

La posibilidad de acceder a créditos de hasta $3.000.000 marca un cambio significativo para los beneficiarios de ANSES. Una madre que cobra AUH puede financiar la compra de electrodomésticos o mejoras en el hogar, mientras que un jubilado puede destinarlo a gastos médicos, viajes o cancelación de deudas.

En un contexto de inflación alta, los préstamos se convierten en una herramienta de alivio inmediato, aunque su conveniencia dependerá de cada situación particular.

Cómo consultar si ya podés pedir el crédito

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia disponen de simuladores y consultas online en sus páginas oficiales. El interesado solo necesita ingresar su CUIL y clave digital para verificar si tiene el crédito habilitado.

Un septiembre con opciones de financiamiento

En definitiva, septiembre 2025 llega con una novedad clave: los beneficiarios de AUH, SUAF, jubilados y pensionados no solo cobrarán sus haberes y extras como la Tarjeta Alimentar o el bono de $70.000, sino que además podrán acceder a créditos millonarios con acreditación rápida y cuotas fijas.