Previsional
ANSES
Calendario
Cuándo cobro el aumento de ANSES: el calendario completo de septiembre 2025

ANSES confirmó las nuevas fechas de pago y los montos actualizados que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025.

En septiembre 2025, la ANSES aplicó nuevas actualizaciones que impactan de lleno en los bolsillos de millones de beneficiarios. La Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y los jubilados con la mínima reciben incrementos, más la posibilidad de acceder a extras como la devolución del 20% retenido de la AUH mediante la Libreta. El objetivo del organismo previsional es garantizar que los ingresos no queden rezagados frente a la inflación.

AUH y Asignación por Embarazo: el extra de ANSES que se cobra en septiembre 2025

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra por hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un nuevo ajuste en septiembre, que llevó el monto bruto a $115.064,72 por hijo. De esa cifra, la ANSES aplica la retención del 20%, que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH.

  • Monto bruto: $115.064,72

  • Retención (20%): $23.012,94

  • Pago efectivo en septiembre: $92.051,78

Este dinero se acredita en la cuenta bancaria de cada titular en las fechas definidas por el calendario de pagos de ANSES, según la terminación del DNI.

AUH por discapacidad: monto actualizado

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los montos son considerablemente más altos y no tienen límite de edad.

  • Monto bruto: $374.670,30

  • Retención (20%): $74.934,06

  • Pago efectivo en septiembre: $299.736,24

Esta asignación también puede potenciarse con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, siempre que correspondan.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

A la AUH se suma de forma automática la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. La acreditación se realiza junto con la asignación y los montos son los siguientes:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio alcanza a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

anses milei calendario 2.jpg
Bono para jubilados: continuidad en septiembre

Los jubilados y pensionados con la mínima también reciben un refuerzo en septiembre 2025. El Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000, una medida que busca sostener el poder de compra de este sector.

  • El bono se paga junto con los haberes mensuales.

  • Los jubilados y pensionados que cobren menos de $390.277,17 reciben un monto proporcional para alcanzar ese piso.

  • De esta manera, nadie con la mínima cobrará menos de $390.277,17.

Clendario de Anses: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre
  • Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

image.png

La ANSES ya activó el calendario de pagos 2025, con bonos y aumentos incluidos. Foto: Internet.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
