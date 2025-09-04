Cuándo cobro el aumento de ANSES: el calendario completo de septiembre 2025

AUH por discapacidad: monto actualizado

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los montos son considerablemente más altos y no tienen límite de edad.

Monto bruto: $374.670,30

Retención (20%): $74.934,06

Pago efectivo en septiembre: $299.736,24

Esta asignación también puede potenciarse con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, siempre que correspondan.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

A la AUH se suma de forma automática la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. La acreditación se realiza junto con la asignación y los montos son los siguientes:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio alcanza a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

anses milei calendario 2.jpg ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

Bono para jubilados: continuidad en septiembre

Los jubilados y pensionados con la mínima también reciben un refuerzo en septiembre 2025. El Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000, una medida que busca sostener el poder de compra de este sector.

El bono se paga junto con los haberes mensuales.

Los jubilados y pensionados que cobren menos de $390.277,17 reciben un monto proporcional para alcanzar ese piso.

De esta manera, nadie con la mínima cobrará menos de $390.277,17.

Clendario de Anses: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

image.png

La ANSES ya activó el calendario de pagos 2025, con bonos y aumentos incluidos. Foto: Internet.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas: