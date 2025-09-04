En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Oportunidad

AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $20.000 por mes

El Banco Provincia lanzó nuevas líneas de créditos personales para beneficiarios de ANSES. Conocé las opciones disponibles, requisitos y cómo acceder a un préstamo si podés pagar una cuota mensual de $20.000.

AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $20.000 por mes

AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $20.000 por mes

Muchas veces los titulares de algunos de los beneficios de ANSES necesitan un apoyo financiero extra para afrontar gastos imprevistos, inversiones en el hogar o proyectos personales. En ese contexto, surgen nuevas opciones de créditos rápidos con montos que pueden ser de $2.000.000, incluso más, que se aprueban en minutos y se acreditan en la cuenta al instante.

Leé también Cuándo cobro el aumento de ANSES: el calendario completo de septiembre 2025
AUH y jubilaciones ANSES: esto es lo que vas a cobrar en agosto 2025

En esta nota te contamos todo lo que tenés que saber para acceder a estos préstamos especiales: cuáles son los bancos y plataformas que los ofrecen, qué requisitos necesitás cumplir, cómo simular las cuotas y cuáles son los pasos para solicitarlo sin perder tiempo ni caer en deudas difíciles de pagar.

¿Qué créditos pueden pedir los titulares de AUH y jubilados?

Tradicionalmente, los préstamos bancarios para titulares de ANSES eran limitados o inexistentes debido a la falta de recibo de sueldo formal. Sin embargo, en los últimos meses varios bancos y billeteras virtuales incorporaron líneas especiales de créditos sociales para este segmento.

Entre las opciones más destacadas aparecen:

  • Crédito de Cuenta DNI para AUH, con montos de $2.000.000, o más según perfil, aprobado en minutos y sin necesidad de garantía ni recibo de sueldo.

  • Préstamos del Banco Nación, con montos que varían entre $100.000 y $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses y tasa preferencial para beneficiarios de AUH.

  • Billeteras virtuales y fintechs, que ofrecen créditos personales rápidos para titulares de AUH, con requisitos mínimos y acreditación inmediata.

Estas opciones permiten a quienes perciben la AUH acceder a un préstamo ágil, pensado para cubrir necesidades urgentes o mejorar la economía familiar.

¿Cuánto podés pedir con una cuota mensual de $20.000?

Según el simulador del Banco Provincia, un jubilado o beneficiario de ANSES puede solicitar hasta $300.000 si puede afrontar una cuota mensual de $19.952, en un plazo de 72 meses (6 años).

simulador 300

Préstamos para AUH: cuáles son los requisitos para pedir el crédito de $2.000.000?

Aunque los préstamos sociales para AUH tienen menos requisitos que un crédito tradicional, existen condiciones básicas para ser aprobados:

  • Ser titular activo de la AUH o jubilado con la documentación y cuenta bancaria actualizada.

  • Tener una cuenta bancaria o billetera virtual compatible, como Cuenta DNI o una cuenta en Banco Nación.

  • No registrar antecedentes negativos en el Veraz ni en otros registros de morosidad.

  • Contar con DNI vigente y no estar en proceso judicial por deudas.

  • En algunos casos, se puede pedir que el titular tenga un mínimo de antigüedad en la percepción de la AUH, por ejemplo 6 meses.

Estos requisitos facilitan que el proceso sea sencillo y rápido, sin la necesidad de presentar recibos de sueldo o garantías hipotecarias, que suelen ser un impedimento para muchos.

Préstamos para AUH: cómo se aprueba el crédito en minutos y se cobra en el acto

Uno de los grandes avances para titulares de AUH es la digitalización del trámite. Plataformas como Cuenta DNI permiten solicitar el préstamo desde el celular, sin moverse de casa. El proceso se resume en:

  • Ingresar a la app de Cuenta DNI o la plataforma oficial del banco.

  • Completar un formulario con datos personales y monto solicitado.

  • La plataforma analiza automáticamente el perfil crediticio en cuestión de minutos.

  • Si el crédito es aprobado, el dinero se acredita en la cuenta de inmediato.

Esta rapidez se debe a la tecnología y al uso de bases de datos actualizadas que validan la información en tiempo real. Además, no es necesario esperar días para la evaluación ni presentar papeles en sucursal.

Préstamos para AUH: qué tener en cuenta antes de pedir un crédito para AUH

Aunque estos créditos son accesibles, hay algunas recomendaciones para evitar problemas:

  • Evaluá bien tu capacidad de pago: no pidas un monto que no puedas devolver cómodamente.

  • Leé bien las condiciones: revisá las tasas, plazos y comisiones.

  • No te endeudes con más de un crédito a la vez: puede ser peligroso para tus finanzas.

  • Consultá siempre fuentes oficiales: evitá ofertas de terceros no regulados.

  • Presentá la Libreta AUH al día: esto ayuda a mantener tus beneficios y facilitar futuros créditos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Banco Provincia Créditos
Notas relacionadas
AUH y jubilados de ANSES: cómo acceder a créditos de hasta $3.000.000 en septiembre
Créditos para AUH de ANSES: verificá en el simulador si te aprueban un crédito de hasta $3.000.000
AUH y Asignación por Embarazo: el extra de ANSES que se cobra en septiembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar