AUH de ANSES: el simulador que te permite ver cuánto te dan de crédito pagando $20.000 por mes

Crédito de Cuenta DNI para AUH , con montos de $2.000.000 , o más según perfil, aprobado en minutos y sin necesidad de garantía ni recibo de sueldo.

Préstamos del Banco Nación , con montos que varían entre $100.000 y $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses y tasa preferencial para beneficiarios de AUH.

Billeteras virtuales y fintechs, que ofrecen créditos personales rápidos para titulares de AUH, con requisitos mínimos y acreditación inmediata.

Estas opciones permiten a quienes perciben la AUH acceder a un préstamo ágil, pensado para cubrir necesidades urgentes o mejorar la economía familiar.

¿Cuánto podés pedir con una cuota mensual de $20.000?

Según el simulador del Banco Provincia, un jubilado o beneficiario de ANSES puede solicitar hasta $300.000 si puede afrontar una cuota mensual de $19.952, en un plazo de 72 meses (6 años).

simulador 300

Préstamos para AUH: cuáles son los requisitos para pedir el crédito de $2.000.000?

Aunque los préstamos sociales para AUH tienen menos requisitos que un crédito tradicional, existen condiciones básicas para ser aprobados:

Ser titular activo de la AUH o jubilado con la documentación y cuenta bancaria actualizada.

Tener una cuenta bancaria o billetera virtual compatible , como Cuenta DNI o una cuenta en Banco Nación.

No registrar antecedentes negativos en el Veraz ni en otros registros de morosidad.

Contar con DNI vigente y no estar en proceso judicial por deudas.

En algunos casos, se puede pedir que el titular tenga un mínimo de antigüedad en la percepción de la AUH, por ejemplo 6 meses.

Estos requisitos facilitan que el proceso sea sencillo y rápido, sin la necesidad de presentar recibos de sueldo o garantías hipotecarias, que suelen ser un impedimento para muchos.

Préstamos para AUH: cómo se aprueba el crédito en minutos y se cobra en el acto

Uno de los grandes avances para titulares de AUH es la digitalización del trámite. Plataformas como Cuenta DNI permiten solicitar el préstamo desde el celular, sin moverse de casa. El proceso se resume en:

Ingresar a la app de Cuenta DNI o la plataforma oficial del banco.

Completar un formulario con datos personales y monto solicitado.

La plataforma analiza automáticamente el perfil crediticio en cuestión de minutos.

Si el crédito es aprobado, el dinero se acredita en la cuenta de inmediato.

Esta rapidez se debe a la tecnología y al uso de bases de datos actualizadas que validan la información en tiempo real. Además, no es necesario esperar días para la evaluación ni presentar papeles en sucursal.

Préstamos para AUH: qué tener en cuenta antes de pedir un crédito para AUH

Aunque estos créditos son accesibles, hay algunas recomendaciones para evitar problemas: