Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Crédito para AUH de ANSES: cuánto pagás por mes sacando 1.000.000 según el simulador

Conocé cómo funciona el simulador del Banco Provincia para préstamos ANSES y cuánto pagás de cuota mensual si solicitás $1.000.000, con plazos de hasta 72 meses y tasa fija.

Cuánto pagás por mes sacando 1.000.000: miralo en el simulador

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece a los beneficiarios de ANSES (como titulares de AUH, jubilados, SUAF, entre otros) un simulador online para estimar las cuotas de préstamos personales. Este servicio permite seleccionar el monto, el plazo (hasta 72 meses) y visualizar el importe de la cuota inicial estimada, tasa de interés y otros detalles.

AUH y jubilaciones ANSES: esto es lo que vas a cobrar en agosto 2025

Cuota mensual de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses

Según un ejemplo representativo y oficial del banco, para un préstamo de $1.000.000, pagadero en 72 cuotas mensuales, la cuota inicial estimada (que incluye capital e interés) es de $66.508,24.

Este monto brinda una referencia clara de lo que puede esperar el solicitante en cuotas mensuales, aunque el valor puede ajustarse ligeramente según el perfil crediticio y las condiciones específicas al momento de la solicitud.

¿Qué información brinda el simulador?

Al utilizarlo, el sistema muestra:

  • La cuota inicial estimada, que incluye capital e interés.

  • El ingreso requerido estimado para ser considerado elegible.

  • El plazo elegido (12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses).

  • La tasa de interés aplicada y el índice CFTEAV (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Así, el simulador ayuda a planificar el costo real del crédito y evaluar si se adapta al presupuesto mensual.

credios anses 100

Por qué usar el simulador antes de pedir el préstamo

  • Previsión de la cuota mensual: permite saber de antemano lo que vas a pagar cada mes.

  • Comparar plazos: podés ver cómo cambia la cuota en 36, 48 o 72 meses.

  • Evaluar tu capacidad de pago: el ingreso requerido estimado te ayuda a saber si calificás.

  • Transparencia financiera: verás la tasa y el CFTEAV antes de tomar una decisión.

El simulador actúa como una herramienta informada y útil antes de confirmar cualquier operación de crédito.

Banco Nación: otra opción para acceder a los créditos

Los titulares que perciban sus haberes en el Banco Nación también podrán acceder a estos créditos utilizando la plataforma de home bankin de la entidad. El trámite se realiza en pocos pasos, también de manera digital y sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Una vez que se completa la gestión, el banco analiza la solicitud y, al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acreditará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo de hasta 48 horas hábiles. Desde ese momento, el dinero puede ser retirado por cajero, utilizado en compras o transferido a otra cuenta, según la necesidad del titular. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

Para poder solicitar estos préstamos especiales en cualquiera de los bancos habilitados, los titulares deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser beneficiario de AUH, del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o jubilado/pensionado.
  • Percibir los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Contar con CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio.
  • No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.
