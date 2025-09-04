Crédito para AUH de ANSES: cuánto pagás por mes sacando 1.000.000 según el simulador

Al utilizarlo, el sistema muestra:

La cuota inicial estimada , que incluye capital e interés.

El ingreso requerido estimado para ser considerado elegible.

El plazo elegido (12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses).

La tasa de interés aplicada y el índice CFTEAV (Costo Financiero Total Efectivo Anual).

Así, el simulador ayuda a planificar el costo real del crédito y evaluar si se adapta al presupuesto mensual.

credios anses 100

Por qué usar el simulador antes de pedir el préstamo

Previsión de la cuota mensual : permite saber de antemano lo que vas a pagar cada mes.

Comparar plazos : podés ver cómo cambia la cuota en 36, 48 o 72 meses.

Evaluar tu capacidad de pago : el ingreso requerido estimado te ayuda a saber si calificás.

Transparencia financiera: verás la tasa y el CFTEAV antes de tomar una decisión.

El simulador actúa como una herramienta informada y útil antes de confirmar cualquier operación de crédito.

Banco Nación: otra opción para acceder a los créditos

Los titulares que perciban sus haberes en el Banco Nación también podrán acceder a estos créditos utilizando la plataforma de home bankin de la entidad. El trámite se realiza en pocos pasos, también de manera digital y sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Una vez que se completa la gestión, el banco analiza la solicitud y, al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acreditará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo de hasta 48 horas hábiles. Desde ese momento, el dinero puede ser retirado por cajero, utilizado en compras o transferido a otra cuenta, según la necesidad del titular. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

Para poder solicitar estos préstamos especiales en cualquiera de los bancos habilitados, los titulares deberán cumplir con las siguientes condiciones: