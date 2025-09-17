En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

El desafío de Colapinto en Azerbaiyán: cómo es el circuito de Bakú, uno de los más extremos de la F1

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán en un trazado urbano lleno de particularidades: curvas angostas, rectas larguísimas y velocidades que superan los 350 km/h.

El desafío de Colapinto en Azerbaiyán: cómo es el circuito de Bakú, uno de los más extremos de la F1

Franco Colapinto tendrá una prueba exigente este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino, que hoy forma parte de Alpine, volverá a presentarse en el circuito urbano de Bakú, uno de los más complicados y llamativos del calendario. Allí, el año pasado, consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría cuando todavía corría con la escudería Williams, un recuerdo que lo motiva, pero también lo enfrenta a un trazado que no perdona errores.

Leé también ¿Hay futuro? El llamativo gesto de la Fórmula 1 que ilusiona a Franco Colapinto y sus fanáticos
¿hay futuro? el llamativo gesto de la formula 1 que ilusiona a franco colapinto y sus fanaticos
image

Por qué Bakú es uno de los circuitos más desafiantes de la Fórmula 1

El circuito urbano de Bakú es considerado uno de los más exigentes del campeonato. Su extensión de 6.003 kilómetros lo convierte en uno de los más largos de la Fórmula 1 moderna, lo que obliga a los pilotos a sostener la concentración durante más tiempo y a encontrar un equilibrio perfecto entre velocidad y control en cada vuelta.

El diseño del arquitecto Hermann Tilke mezcla lo mejor de dos mundos: largas rectas donde los autos llegan a superar los 350 km/h y sectores técnicos que requieren precisión quirúrgica. Esta combinación lo convierte en un reto total para los pilotos y un espectáculo imperdible para los fanáticos.

Qué tiene de especial la famosa “curva del castillo”

Uno de los puntos más emblemáticos y temidos de Bakú es la “curva del castillo”. Se trata de un callejón angosto de apenas 7,6 metros de ancho que obliga a los pilotos a entrar prácticamente en diagonal para no perder velocidad. Allí, los autos circulan a unos 100 km/h, y el más mínimo error puede derivar en un choque contra los muros.

Por sus características, es un sector en el que prácticamente no hay margen para adelantar. La precisión y la valentía son las claves para atravesar este tramo sin perder ritmo ni comprometer el resto de la vuelta.

image

Cómo combina historia y modernidad este circuito urbano

Además de sus exigencias deportivas, Bakú tiene un trazado que lo hace único en el mundo. El recorrido atraviesa calles históricas de Azerbaiyán y pasa por monumentos reconocidos internacionalmente, como la Torre de la Doncella y el Palacio de los Shirvanshahs, en pleno casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La recta principal, por su parte, bordea el Mar Caspio y es una de las más largas de todo el calendario. Allí se producen las maniobras de sobrepaso más espectaculares, donde los autos despliegan toda la potencia de sus motores en una postal que combina arquitectura milenaria con la tecnología más avanzada del automovilismo.

Qué representa esta carrera para Colapinto

Para Franco Colapinto, competir en Bakú tiene un valor simbólico especial. En este mismo circuito, el año pasado, logró sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1 cuando vestía los colores de Williams. Ahora, con más experiencia y rodaje en la categoría, llega con la ambición de seguir consolidándose en un campeonato que lo tiene como uno de los grandes atractivos latinoamericanos.

El Gran Premio de Azerbaiyán no solo será una prueba de velocidad y resistencia, sino también un nuevo examen para el argentino en uno de los escenarios más imponentes del mundo. Cada recta, cada curva y cada vuelta pondrán a prueba su capacidad de adaptación y su talento, en una carrera que combina historia, adrenalina y la máxima exigencia técnica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Fórmula 1
Notas relacionadas
La inesperada revelación de Briatore sobre el futuro de Alpine y Colapinto: "Estamos..."
Atención, Colapinto: Briatore reveló los tres pilotos que pelean por el segundo asiento de Alpine en 2026
La gran noticia que ilusiona a Franco Colapinto en Alpine para la F1 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar