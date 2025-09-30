En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
SUAF
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirmó nuevos montos y fechas de cobro

La ANSES oficializó un aumento del 1,88% en octubre 2025 que impacta en AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, jubilaciones y pensiones. Enterate cómo quedan los montos actualizados, los topes y las fechas de cobro.

AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirmó nuevos montos y fechas de cobro

AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirmó nuevos montos y fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre 2025 habrá un incremento del 1,88% en las asignaciones y haberes. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 318/2025 y responde a la movilidad previsional vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Leé también AUH y Tarjeta Alimentar: los montos oficiales que paga ANSES en octubre 2025
AUH y Tarjeta Alimentar: los montos oficiales que paga ANSES en octubre 2025

El aumento impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), además de las jubilaciones y pensiones que administra la ANSES. Con esta actualización, millones de familias argentinas verán un refuerzo en sus ingresos a partir de octubre.

El ajuste también modificará los topes de ingresos para acceder a las prestaciones, lo que garantiza que los beneficiarios puedan mantener el derecho a los programas contributivos y no contributivos.

¿Cómo impacta el aumento del 1,88% en AUH y SUAF en octubre 2025?

anses plata suaf.jpg
AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirm&oacute; nuevos montos y fechas de cobro

AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirmó nuevos montos y fechas de cobro

El incremento de octubre será aplicado de manera automática:

  • AUH y Asignación por Embarazo: tendrán un aumento del 1,88% en sus haberes.

  • SUAF: actualizará tanto los montos de las asignaciones como los topes de ingresos familiares.

Este cambio alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la prestación por desempleo y titulares de programas sociales de la ANSES.

¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?

Con el aumento, las asignaciones de pago único quedan establecidas en:

  • Nacimiento: $68.341.

  • Matrimonio: $102.330.

  • Adopción: $408.575 (antes $401.074).

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Además, se actualizaron los topes de ingresos:

  • Individual: $2.403.613.

  • Familiar: $4.807.226.

Quienes superen estos límites no podrán acceder a las asignaciones familiares.

¿Cuándo paga ANSES las asignaciones familiares en octubre 2025?

La ANSES confirmó que los pagos de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo se realizarán siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI.

El cronograma completo estará disponible en los próximos días en la página oficial de la ANSES y podrá consultarse también en la app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Qué beneficios se actualizan con el aumento de octubre 2025?

El incremento del 1,88% impactará en:

  • AUH y Asignación por Embarazo.

  • Asignaciones familiares contributivas (SUAF).

  • Jubilaciones y pensiones.

  • Asignaciones no contributivas.

De esta manera, se garantiza una actualización mensual automática en línea con la inflación, tal como establece la movilidad previsional vigente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH SUAF octubre ANSES
Notas relacionadas
Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobra en octubre y cómo saber si te corresponde
ANSES paga un plus de $44.000 en octubre: quiénes lo cobran y cómo saber si te corresponde
AUH de ANSES: triple BONO para OCTUBRE con pagos de más de $200.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar