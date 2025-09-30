AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirmó nuevos montos y fechas de cobro

El incremento de octubre será aplicado de manera automática:
-
AUH y Asignación por Embarazo: tendrán un aumento del 1,88% en sus haberes.
-
SUAF: actualizará tanto los montos de las asignaciones como los topes de ingresos familiares.
Este cambio alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la prestación por desempleo y titulares de programas sociales de la ANSES.
¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?
Con el aumento, las asignaciones de pago único quedan establecidas en:
Además, se actualizaron los topes de ingresos:
-
Individual: $2.403.613.
-
Familiar: $4.807.226.
Quienes superen estos límites no podrán acceder a las asignaciones familiares.
¿Cuándo paga ANSES las asignaciones familiares en octubre 2025?
La ANSES confirmó que los pagos de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo se realizarán siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI.
El cronograma completo estará disponible en los próximos días en la página oficial de la ANSES y podrá consultarse también en la app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
¿Qué beneficios se actualizan con el aumento de octubre 2025?
El incremento del 1,88% impactará en:
-
AUH y Asignación por Embarazo.
-
Asignaciones familiares contributivas (SUAF).
-
Jubilaciones y pensiones.
-
Asignaciones no contributivas.
De esta manera, se garantiza una actualización mensual automática en línea con la inflación, tal como establece la movilidad previsional vigente.