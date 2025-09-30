AUH y SUAF octubre 2025: ANSES confirmó nuevos montos y fechas de cobro

El incremento de octubre será aplicado de manera automática:

AUH y Asignación por Embarazo : tendrán un aumento del 1,88% en sus haberes.

SUAF: actualizará tanto los montos de las asignaciones como los topes de ingresos familiares.

Este cambio alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la prestación por desempleo y titulares de programas sociales de la ANSES.

¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?

Con el aumento, las asignaciones de pago único quedan establecidas en:

Nacimiento: $68.341.

Matrimonio: $102.330.

Adopción: $408.575 (antes $401.074).

Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Además, se actualizaron los topes de ingresos:

Individual: $2.403.613.

Familiar: $4.807.226.

Quienes superen estos límites no podrán acceder a las asignaciones familiares.

¿Cuándo paga ANSES las asignaciones familiares en octubre 2025?

La ANSES confirmó que los pagos de AUH, SUAF y Asignación por Embarazo se realizarán siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI.

El cronograma completo estará disponible en los próximos días en la página oficial de la ANSES y podrá consultarse también en la app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Qué beneficios se actualizan con el aumento de octubre 2025?

El incremento del 1,88% impactará en:

AUH y Asignación por Embarazo .

Asignaciones familiares contributivas (SUAF) .

Jubilaciones y pensiones .

Asignaciones no contributivas.

De esta manera, se garantiza una actualización mensual automática en línea con la inflación, tal como establece la movilidad previsional vigente.