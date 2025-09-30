Yanina Latorre dio detalles de su explosivo encuentro con una famosa en los Martín Fierro: "Me reprochó el hombre casado"

Y luego detalló cuáles estatuillas le parecieron "injustas": "Kavlin (David) y lo de Margarita(Telefe) un montón, en la tele no los vio nadie. Es de plataforma, es la fiesta de la tele".

Yanina Latorre fue durísima con la cocinera Maru Botana, con quien está enfrentada hace tiempo: "La vi de lejos a Maru. Creo que Maru no entiende el juego de la tele, yo todo lo que cuento de ella es verdad, eso no quita que nos saludemos, creo que ella un poco no lo entiende. Yo la saludaría, igualmente es la única persona de acá que detesto".

Para el final, habló de la charla con Evangelina Anderson y el reclamo que le hizo la modelo en el evento y qué le retrucó ella: "Me crucé con Evangelina Anderson, vino piola y me saludó. Me reprochó el hombre casado, me reprochó a Paredes (Leandro). Le dije: '¿vos me escuchaste a mí? ¿Yo se lo dije a alguien? Después lo que te digan yo no me hago cargo'. Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir".

La alegría de todo LAM al quedarse con el Martín Fierro a mejor programa periodístico

El conductor Ángel de Brito y sus angelitas subieron al escenario del Hotel Hilton y se mostraron felices tras recibir el Martín Fierro a mejor programa periodístico por LAM (América Tv), ciclo que lleva diez años al aire.

"Gracias por ubicar por primera vez a un programa de espectáculos en este lugar, muy agradecidos. Se los dedicamos a Susana y Mirtha que son la tele y son un ejemplo de quedarse siempre en todas las fiestas", precisó el conductor.

Y destacó: "A todas mis angelitas que me dan mucho trabajo y a América que nos pusieron en el prime time y sobre todo al público que cada noche nos elige ver y que somos ese ratito que mucha gente la está pasando mal o que está solo".

"Todos los que estamos en el mundo del espectáculo estamos para eso, para sacarlos un poco de la realidad y para pasarla bien. ¡Aguante LAM!", concluyó feliz Ángel de Brito con el merecido galardón en la mano.