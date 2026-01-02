Aumento, bono y calendario de pagos: el aviso oficial de Mi ANSES para los jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer una serie de novedades relacionadas con los haberes que percibirá este sector en enero.
El aviso oficial de Mi ANSES para los jubilados y pensionados (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el esquema de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026. En el primer mes del año, los haberes previsionales se actualizaron un 2,47% en línea con la inflación, y se mantiene el refuerzo extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos más bajos.
El calendario anual de pagos quedó establecido mediante la Resolución 349/2025, que fija las fechas de acreditación según el número de documento de cada beneficiario.
Actualización de haberes previsionales en enero
A través de la Resolución 381/2025, ANSES aplicó el incremento mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de noviembre de 2025. Con esta suba, el haber mínimo pasó a $349.299,32, mientras que la jubilación máxima quedó fijada en $2.350.453,70.
A este ajuste se suma la continuidad del bono de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. De este modo, ningún beneficiario cobrará menos de $419.299,32 durante enero, sin considerar posibles descuentos.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados de ANSES enero 2026
Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI del titular.
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
DNI terminados en 2: martes 13 de enero
DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
DNI terminados en 6: lunes 19 de enero
DNI terminados en 7: martes 20 de enero
DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero
DNI terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
Desde el comienzo del cronograma, los jubilados y pensionados podrán consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se informa el monto a cobrar y la fecha exacta de acreditación.