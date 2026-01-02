En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Confirmado

Aumento, bono y calendario de pagos: el aviso oficial de Mi ANSES para los jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer una serie de novedades relacionadas con los haberes que percibirá este sector en enero.

El aviso oficial de Mi ANSES para los jubilados y pensionados (Foto: archivo).

El aviso oficial de Mi ANSES para los jubilados y pensionados (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el esquema de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026. En el primer mes del año, los haberes previsionales se actualizaron un 2,47% en línea con la inflación, y se mantiene el refuerzo extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos más bajos.

Leé también Cómo cobrar el bono de $341.000 que ANSES y el Gobierno pagan al menos por seis meses
Cómo hacer para cobrar el bono de $341.000 que ANSES y el Gobierno pagan por seis meses (Foto: archivo).

El calendario anual de pagos quedó establecido mediante la Resolución 349/2025, que fija las fechas de acreditación según el número de documento de cada beneficiario.

Actualización de haberes previsionales en enero

A través de la Resolución 381/2025, ANSES aplicó el incremento mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de noviembre de 2025. Con esta suba, el haber mínimo pasó a $349.299,32, mientras que la jubilación máxima quedó fijada en $2.350.453,70.

A este ajuste se suma la continuidad del bono de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. De este modo, ningún beneficiario cobrará menos de $419.299,32 durante enero, sin considerar posibles descuentos.

Jubilados_ANSES
Jubilados de ANSES arrancan enero con AUMENTOS y descuentos para reforzar ingresos

Jubilados de ANSES arrancan enero con AUMENTOS y descuentos para reforzar ingresos

Fechas de cobro para jubilados y pensionados de ANSES enero 2026

Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI del titular.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

  • DNI terminados en 7: martes 20 de enero

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Desde el comienzo del cronograma, los jubilados y pensionados podrán consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se informa el monto a cobrar y la fecha exacta de acreditación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Pensionados
Notas relacionadas
Tarjeta Alimentar y AUH: ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026
ANSES confirmó un pago de hasta $341.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite
ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar