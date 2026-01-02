Aumento, bono y calendario de pagos: el aviso oficial de Mi ANSES para los jubilados y pensionados

Jubilados_ANSES Jubilados de ANSES arrancan enero con AUMENTOS y descuentos para reforzar ingresos

Fechas de cobro para jubilados y pensionados de ANSES enero 2026

Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI del titular.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Desde el comienzo del cronograma, los jubilados y pensionados podrán consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se informa el monto a cobrar y la fecha exacta de acreditación.