AUH y asignaciones familiares: la doble buena noticia de ANSES para 2026

AUH y SUAF seguirán ajustándose por inflación

Durante el debate legislativo, el Congreso rechazó el Capítulo XI del proyecto, que proponía desvincular a la AUH y al SUAF del actual esquema de actualización. De esta manera, ambas prestaciones continuarán ajustándose todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al igual que las jubilaciones y pensiones.

Como consecuencia de este mecanismo, en el último ajuste las asignaciones familiares tuvieron un incremento del 2,47%. Así, la asignación por hijo del SUAF quedó en $62.765 para el primer tramo de ingresos, mientras que la AUH alcanzó los $125.518 por menor, con un pago directo de $100.414,40 tras la retención del 20%.

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar enfrentará en 2026 una reducción real del 15,2% en comparación con el gasto ejecutado durante 2025.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero de 2026

Los valores de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones, ya que no están atados a la movilidad de ANSES y permanecen congelados desde mayo de 2024. De este modo, en enero se abonarán:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para quienes tienen dos hijos.

$108.062 para grupos familiares con tres o más hijos.

Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentar y la AUH en enero 2026

En enero de 2026, la AUH se actualizó a $125.518 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20%, por lo que el monto que se acredita mensualmente es de $100.414,40. Al sumar la Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo percibirá un total de $152.664,40.

El calendario de cobro para titulares de AUH es el siguiente: