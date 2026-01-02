En vivo Radio La Red
AUH y asignaciones familiares: la doble buena noticia de ANSES para 2026

A partir de la puesta en marcha de la ley de leyes, los beneficiarios de ambas prestaciones se verán alcanzados por diversas cuestiones normativas aprobadas recientemente por el Congreso. Cuáles son.

La doble buena noticia de ANSES para los beneficiarios de AUH y asignaciones familiares (Foto: archivo).

El Presupuesto nacional para 2026 ya está en marcha luego de su sanción definitiva en el Senado, donde obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. La norma establece, entre otros puntos, cómo se asignarán los recursos destinados a la ANSES para programas clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF y la Tarjeta Alimentar.

Leé también Tarjeta Alimentar y AUH: ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026
ANSES publicó el calendario de pagos y los aumentos de enero 2026 para AUH y Tarjeta Alimentar (Foto: archivo).

La ley fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que habilitó su aplicación formal.

Cómo quedan las partidas para AUH y asignaciones familiares

Los porcentajes incluidos en el Presupuesto 2026 no representan incrementos automáticos en los montos que cobran los beneficiarios. Se trata de variaciones reales en las partidas asignadas a cada programa, calculadas en relación con el gasto estimado al cierre de 2025.

En ese esquema, las asignaciones familiares registran una mejora real del 3,7%, mientras que la AUH muestra un aumento del 6,4%. Esto indica una mayor prioridad presupuestaria para estos programas, aunque no implica necesariamente subas adicionales por fuera de la movilidad mensual.

AUH y SUAF seguirán ajustándose por inflación

Durante el debate legislativo, el Congreso rechazó el Capítulo XI del proyecto, que proponía desvincular a la AUH y al SUAF del actual esquema de actualización. De esta manera, ambas prestaciones continuarán ajustándose todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al igual que las jubilaciones y pensiones.

Como consecuencia de este mecanismo, en el último ajuste las asignaciones familiares tuvieron un incremento del 2,47%. Así, la asignación por hijo del SUAF quedó en $62.765 para el primer tramo de ingresos, mientras que la AUH alcanzó los $125.518 por menor, con un pago directo de $100.414,40 tras la retención del 20%.

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar enfrentará en 2026 una reducción real del 15,2% en comparación con el gasto ejecutado durante 2025.

AUH_Tarjeta_Alimentar

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero de 2026

Los valores de la Tarjeta Alimentar continúan sin modificaciones, ya que no están atados a la movilidad de ANSES y permanecen congelados desde mayo de 2024. De este modo, en enero se abonarán:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para quienes tienen dos hijos.

  • $108.062 para grupos familiares con tres o más hijos.

Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentar y la AUH en enero 2026

En enero de 2026, la AUH se actualizó a $125.518 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene el 20%, por lo que el monto que se acredita mensualmente es de $100.414,40. Al sumar la Tarjeta Alimentar, una familia con un hijo percibirá un total de $152.664,40.

El calendario de cobro para titulares de AUH es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

  • DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

  • DNI terminado en 2: martes 13 de enero

  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

  • DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

  • DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

  • DNI terminado en 7: martes 20 de enero

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

