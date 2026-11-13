Aumento confirmado: cuánto pagará ANSES a los beneficiarios de la AUH en diciembre

¿Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre?

La actualización de haberes responde al esquema establecido por el Decreto 274/2024, el cual determina que las prestaciones sociales se ajustan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago. De este modo, el porcentaje de octubre (2,2%) define la suba de diciembre.

En caso de que el Poder Ejecutivo ratifique la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 bajo las mismas condiciones vigentes en noviembre, los ingresos consolidados (sin incluir el Sueldo Anual Complementario o aguinaldo) serán los siguientes:

Jubilación mínima: haber básico de $453.929,95 + bono de $70.000 = $523.929,95 netos en mano .

Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos: haber básico de $453.929,95 + bono de $70.000 = $523.929,95 netos en mano .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $363.143,96 + bono de $70.000 = $433.143,96 netos en mano.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH ante ANSES?

Para acceder al dinero acumulado durante el año en concepto del 20% retenido mensualmente, los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo.

ANSES realiza el cruce de datos de manera automática en gran parte del padrón. En aquellos casos donde el sistema no logre validar la información de oficio, el adulto responsable deberá presentar el formulario de la Libreta AUH. El estado de dicha acreditación puede verificarse ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital mi ANSES, dentro de la sección Hijos > Libreta AUH.

¿Cuándo se cobran la AUH de ANSES en diciembre de 2026?

Los pagos de haberes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo se ejecutan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Para el último mes del año, el cronograma quedó establecido así: