En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Reajuste

Aumento confirmado: cuánto pagará ANSES a los beneficiarios de la AUH en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una nueva actualización sobre las asignaciones familiares. Conocé los montos netos que se depositarán en mano y cómo impacta el descuento habitual del 20%.

Cuánto pagará ANSES a los beneficiarios de la AUH en diciembre (Foto: A24.com).

Cuánto pagará ANSES a los beneficiarios de la AUH en diciembre (Foto: A24.com).

Con el ajuste del 2,2% correspondiente a la inflación de octubre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un monto neto en mano de $130.498,40 por cada menor en diciembre de 2026, mientras que los jubilados de la mínima alcanzarán un ingreso total de $523.929,95 (sumando el haber básico y el refuerzo previsional de $70.000), sin contemplar el medio aguinaldo.

Leé también Aguinaldo de ANSES: quiénes cobran el extra en diciembre y qué beneficiarios quedan excluidos
Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre y qué beneficiarios quedan excluidos (Foto: A24.com).

¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF en diciembre de 2026?

En aplicación de la fórmula de movilidad vigente y el redondeo al peso entero superior, los valores brutos proyectados para el último mes del año experimentan una suba del 2,2% sobre las escalas de noviembre. No obstante, el organismo previsional aplica mensualmente una retención del 20% sobre las asignaciones universales, depositando el 80% de forma directa.

El desglose del dinero neto de bolsillo y los valores generales queda conformado de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto bruto asciende a $163.123. Con el descuento del 20% ($32.624,60 retenidos), el titular cobra $130.498,40 netos en mano por hijo.

  • AUH por hijo con discapacidad: el valor general llega a $531.138. Aplicada la retención del 20% ($106.227,60), el pago mensual directo es de $424.910,40 netos.

  • Asignación por Embarazo (AUE): al igual que la AUH, el depósito mensual neto alcanza los $130.498,40 sobre un total bruto de $163.123.

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo 1): se ubica en $81.572 netos (no sufre retenciones).

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF - Tramo 1): alcanza los $265.582 netos.

Los montos correspondientes al sistema SUAF pertenecen al primer rango de ingresos familiares y a la zona general, por lo que los importes finales pueden variar según la ubicación geográfica y el ingreso del grupo familiar.

¿Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre?

La actualización de haberes responde al esquema establecido por el Decreto 274/2024, el cual determina que las prestaciones sociales se ajustan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago. De este modo, el porcentaje de octubre (2,2%) define la suba de diciembre.

En caso de que el Poder Ejecutivo ratifique la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 bajo las mismas condiciones vigentes en noviembre, los ingresos consolidados (sin incluir el Sueldo Anual Complementario o aguinaldo) serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: haber básico de $453.929,95 + bono de $70.000 = $523.929,95 netos en mano.

  • Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos: haber básico de $453.929,95 + bono de $70.000 = $523.929,95 netos en mano.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $363.143,96 + bono de $70.000 = $433.143,96 netos en mano.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH ante ANSES?

Para acceder al dinero acumulado durante el año en concepto del 20% retenido mensualmente, los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo.

ANSES realiza el cruce de datos de manera automática en gran parte del padrón. En aquellos casos donde el sistema no logre validar la información de oficio, el adulto responsable deberá presentar el formulario de la Libreta AUH. El estado de dicha acreditación puede verificarse ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital mi ANSES, dentro de la sección Hijos > Libreta AUH.

¿Cuándo se cobran la AUH de ANSES en diciembre de 2026?

Los pagos de haberes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo se ejecutan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Para el último mes del año, el cronograma quedó establecido así:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Diciembre
Notas relacionadas
ANSES pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre: la escala completa por cantidad de hijos
Beneficios ANSES y bancos: cómo aprovechar los descuentos para jubilados en supermercados
Jubilados: confirman aumento del 1,93% y un bono de $70.000 para noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar