Aumento para jubilados de ANSES en septiembre 2025: cuánto vas a cobrar con y sin bono

Este bono se suma al monto mensual habitual y se paga únicamente a quienes perciben el mínimo, por lo que no todos los jubilados y pensionados lo reciben. En la práctica, esto implica que quienes cobran el haber básico reciben $314.243 + $70.000, es decir, $384.243 durante agosto.

El Decreto 274/2024 estableció que, a partir de abril de 2024, las jubilaciones y pensiones deben actualizarse todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Esto significa que el aumento de septiembre 2025 se calcula en base a la inflación de julio 2025, que fue del 1,9% según el Indec. Este mecanismo busca que las prestaciones sigan más de cerca la evolución de los precios, evitando los retrasos que generaban los ajustes trimestrales.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025

Con el incremento del 1,9%, el haber mínimo jubilatorio pasa de $314.243 a $320.213. Si se mantiene el bono de $70.000 —algo que todavía no está oficialmente confirmado para septiembre— el ingreso total sería de $390.213 para quienes cobran la mínima.

En el caso del haber máximo, el monto pasará de $2.114.561 a $2.154.737, sin bonos adicionales.

Esta suba, aunque menor en términos porcentuales, tiene un impacto significativo en millones de beneficiarios, ya que el haber mínimo es la referencia para otras prestaciones y asignaciones sociales.

Impacto en otras asignaciones de ANSES

El aumento del 1,9% también se trasladará automáticamente a otras prestaciones que paga la Anses:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Esto significa que los montos de estas prestaciones también tendrán un ajuste en septiembre, siguiendo el mismo porcentaje que las jubilaciones.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro en Mi Anses

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus pagos de manera rápida y gratuita a través de las herramientas digitales de la Anses: