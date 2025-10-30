Aumento y dos extras para la AUH: el triple bono que ANSES pagará en noviembre

De esa manera, los beneficiarios que reúnen todas las condiciones pueden alcanzar un ingreso total de $336.072,20 por hijo, discriminado de la siguiente forma:

AUH mensual: $95.752,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Monto retenido de la Libreta: $188.069,40

anses

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el retenido

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor. Solo con su presentación se habilita el pago del 20% retenido.

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección “Hijos” → “Libreta AUH” .

Generar el formulario y verificar los datos personales.

Imprimirlo y llevarlo al centro educativo y de salud para completar las certificaciones.

Subir una foto nítida del formulario completo (máximo 3 MB) desde la misma plataforma.

También se puede entregar el documento en oficinas de ANSES o en los operativos móviles que recorren distintas localidades del país.

La Libreta AUH se puede presentar hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no la entreguen antes de esa fecha pierden el derecho a cobrar el 20% retenido, aunque seguirán percibiendo el 80% mensual habitual.