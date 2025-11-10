En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
FÚTBOL

Messi volvió al Camp Nou y emocionó a todos con una frase: "Nunca pude..."

Lionel Messi volvió al estadio del Barcelona en la previa del amistoso de la Selección Argentina ante Angola y dejó un mensaje cargado de nostalgia que emocionó a los hinchas culés.

Foto: Instagram Lionel Messi 

Foto: Instagram Lionel Messi 

Lionel Messi volvió a pisar el Camp Nou y, como cada vez que su figura aparece en Barcelona, la emoción se apoderó de los hinchas. En la previa del amistoso entre la Selección Argentina y Angola, el capitán de la Albiceleste aprovechó su paso por la ciudad catalana para visitar el estadio donde forjó su leyenda y compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Leé también El gesto desconocido de Scaloni con Messi en Alemania 2006 que marcó su vínculo para siempre
el gesto desconocido de scaloni con messi en alemania 2006 que marco su vinculo para siempre
Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde us (3)

Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos dentro del estadio que marcaron una era en su carrera.

Las imágenes lo muestran caminando por los pasillos del Camp Nou, observando las tribunas vacías y recordando los años dorados junto al público blaugrana. En apenas minutos, la publicación superó millones de reacciones y comentarios de fanáticos del Barcelona que aún sueñan con verlo vestido nuevamente de azulgrana.

Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde us (1)

¿Por qué volvió Messi al Camp Nou antes del amistoso de la Selección Argentina?

El regreso del rosarino se dio en medio de la preparación de la Selección para el amistoso frente a Angola, que se disputará el viernes 14 de noviembre en el estadio 11 de noviembre de Luanda.

Durante la semana previa, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llevará adelante una serie de entrenamientos en España antes de viajar a África. Según la planificación oficial, el plantel trabajará entre el lunes 10 y el jueves 13 de noviembre, con prácticas cerradas y una conferencia de prensa del entrenador que aún no tiene horario confirmado.

Tras el almuerzo del jueves, la delegación argentina emprenderá el viaje rumbo a Luanda, donde se enfrentará a Angola en el último compromiso del año.

El mensaje de Messi, más allá del contexto futbolístico, volvió a conectar a los hinchas con un sentimiento que trasciende camisetas: el de un jugador que marcó una época y que, pese al paso del tiempo, mantiene intacto su vínculo emocional con el Barcelona.

Su frase “ojalá algún día pueda volver” resonó en todo el mundo, reavivando el deseo de una despedida pendiente en el lugar donde comenzó su historia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi
Notas relacionadas
Camiseta de la Selección Argentina 2025: cuándo sale a la venta, qué precio tiene y cuánto vale la de Messi
Lionel Messi fue distinguido en Miami y habló del futuro: "Estoy empezando..."
Jorge Rial tiró un bombazo sobre el futuro de Lionel Messi después del fútbol: "Va a ser..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar