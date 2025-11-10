Messi volvió al Camp Nou y emocionó a todos con una frase: "Nunca pude..."

Durante la semana previa, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llevará adelante una serie de entrenamientos en España antes de viajar a África. Según la planificación oficial, el plantel trabajará entre el lunes 10 y el jueves 13 de noviembre, con prácticas cerradas y una conferencia de prensa del entrenador que aún no tiene horario confirmado.

Tras el almuerzo del jueves, la delegación argentina emprenderá el viaje rumbo a Luanda, donde se enfrentará a Angola en el último compromiso del año.

El mensaje de Messi, más allá del contexto futbolístico, volvió a conectar a los hinchas con un sentimiento que trasciende camisetas: el de un jugador que marcó una época y que, pese al paso del tiempo, mantiene intacto su vínculo emocional con el Barcelona.

Su frase “ojalá algún día pueda volver” resonó en todo el mundo, reavivando el deseo de una despedida pendiente en el lugar donde comenzó su historia.