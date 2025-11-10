En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Gobierno
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

El Gobierno aplicaría un aumento en el pago de AUH de ANSES en diciembre: de cuánto es

Las proyecciones económicas ya anticipan cuánto subiría la AUH ANSES en diciembre, según estimaciones oficiales del Banco Central. El dato final del INDEC se conocerá en noviembre, pero un cálculo preliminar permite anticipar montos y beneficios previstos.

El Gobierno aplicaría un aumento en el pago de AUH de ANSES en diciembre: de cuánto es

El Gobierno aplicaría un aumento en el pago de AUH de ANSES en diciembre: de cuánto es

Los pagos de AUH ANSES en diciembre, junto con prestaciones previsionales y asignaciones familiares, tendrían una actualización en base a la estimación de inflación anticipada por el Banco Central. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado, la variación proyectada es del 3% para octubre, porcentaje que se usaría como referencia para la movilidad.

Leé también El Gobierno confirmó en qué período llamará a sesiones extraordinarias
El Gobierno confimó que las sesiones extraordinarias se desarrollarán desde el 10 de diciembre hasta el 31. (Foto: archivo).

Este ajuste impactará directamente en los montos a percibir por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y AUH por discapacidad. Además, diciembre incluye componentes adicionales habituales del calendario anual, lo que convierte al mes en uno de los más importantes para titulares del beneficio.

¿Cuánto subiría la AUH ANSES en diciembre 2024?

ANSES_SUAF

El cálculo estimado indica que la AUH pasaría de $119.691 a $123.282 si se confirma el índice del 3% previsto.

En el caso de AUH por discapacidad, el valor alcanzaría $401.425, frente a los $389.733 actuales.

Como ocurre cada mes, ANSES retendrá el 20% hasta que el titular presente la libreta escolar y sanitaria. Con esta retención, el pago directo proyectado sería:

  • AUH: $98.625,60 por hijo

  • AUH discapacidad: $321.140

El Complemento Leche también se actualizaría ligeramente, pasando de $45.142 a $46.496.

¿Cuándo se confirma el aumento de la AUH?

El porcentaje definitivo se conocerá cuando el INDEC publique el IPC de octubre el 12 de noviembre.

Ese índice define el ajuste final y será aplicado en los pagos de diciembre.

Calendario y forma de cobro de la AUH en diciembre

Los pagos seguirán el cronograma habitual según número de DNI, y se acreditarán primero en cuentas bancarias y billeteras asociadas.

El mes incluirá además el depósito del programa Alimentar para los grupos alcanzados.

¿Qué otros beneficios impactan en beneficiarios de AUH?

Además del aumento previsto:

  • El Programa Leche subsidia el precio hasta los 3 años y se actualiza con movilidad.

  • Quienes cumplan requisitos mantienen acceso a Tarjeta Alimentar.

  • No corresponde pago de aguinaldo para titulares AUH, ya que se trata de una prestación social.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno ANSES AUH
Notas relacionadas
Oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones para noviembre: de cuánto será la mínima
El Gobierno logró imponerse en comisión y obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026
El Gobierno anunció un aumento salarial del 60% para todo el personal del Hospital Garrahan

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar