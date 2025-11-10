El Gobierno aplicaría un aumento en el pago de AUH de ANSES en diciembre: de cuánto es

Como ocurre cada mes, ANSES retendrá el 20% hasta que el titular presente la libreta escolar y sanitaria. Con esta retención, el pago directo proyectado sería:

AUH: $98.625,60 por hijo

AUH discapacidad: $321.140

El Complemento Leche también se actualizaría ligeramente, pasando de $45.142 a $46.496.

¿Cuándo se confirma el aumento de la AUH?

El porcentaje definitivo se conocerá cuando el INDEC publique el IPC de octubre el 12 de noviembre.

Ese índice define el ajuste final y será aplicado en los pagos de diciembre.

Calendario y forma de cobro de la AUH en diciembre

Los pagos seguirán el cronograma habitual según número de DNI, y se acreditarán primero en cuentas bancarias y billeteras asociadas.

El mes incluirá además el depósito del programa Alimentar para los grupos alcanzados.

¿Qué otros beneficios impactan en beneficiarios de AUH?

Además del aumento previsto: