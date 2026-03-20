Becas de Capital Humano: el listado de carreras compatibles para el cobro de $81.000

Los renovantes conocerán su situación en abril de 2026.

Los nuevos inscriptos deberán esperar hasta mayo o junio de 2026.

La comunicación será individual y se publicará dentro del apartado “Mi beca”, en la opción “Estado de mi solicitud”.

Por primera vez, el programa aplicará una ponderación prioritaria sobre determinadas áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país.

Las tres áreas seleccionadas son:

Energía e hidrocarburos.

Minería y geociencias.

Logística e infraestructura.

Esto implica que, una vez asignadas las becas a los renovantes, los cupos disponibles se distribuirán primero entre los nuevos postulantes que estudien carreras vinculadas a estos sectores. Recién después, si quedan vacantes, se asignarán al resto de las disciplinas.

Este sistema es transitorio, pero marcará una diferencia concreta en la convocatoria 2026: no solo importa cumplir los requisitos, sino también qué carrera elegiste.

Alarma por las Becas Manuel Belgrano 2023: Resultados y enterate si la recibiste Alarma por las Becas Manuel Belgrano 2023: Resultados y enterate si la recibiste

Becas Manuel Belgrano: qué carreras entran dentro del programa

El listado oficial incluye una amplia variedad de disciplinas, principalmente orientadas a ciencia, tecnología y producción.

Entre las principales carreras se encuentran:

Ingeniería en Petróleo.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería en Informática.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Electrónica.

Licenciatura en Geología.

Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Licenciatura en Biotecnología.

Licenciatura en Ciencias de Datos.

Licenciatura en Matemática.

Licenciatura en Física.

Bioquímica.

Licenciatura en Sistemas de Información.

Profesorado en Matemática.

Profesorado en Física.

Técnico Universitario en Energías Renovables.

Técnico Universitario en Producción Agropecuaria.

Todas estas carreras forman parte del esquema de formación estratégica que busca fortalecer áreas clave de la economía argentina.

Quiénes pueden acceder a las Becas Manuel Belgrano 2026

El programa está dirigido a jóvenes de entre 17 y 30 años que cumplan con una condición fundamental: ser estudiantes regulares en universidades públicas, ya sean nacionales o provinciales.

Además, está orientado especialmente a personas provenientes de hogares de bajos ingresos, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Los requisitos académicos que no podés ignorar

El cumplimiento académico será uno de los filtros principales para acceder o mantenerse dentro del programa.

En el caso de los nuevos inscriptos:

Deben estar cursando o por comenzar una carrera incluida en el programa.

Si son estudiantes avanzados, deberán haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual en el ciclo lectivo anterior.

Para quienes buscan renovar la beca:

En la primera renovación, deberán haber aprobado el 50% de las materias del año anterior.

En la segunda renovación y siguientes, el requisito sube al 67% de aprobación.

Estos porcentajes son estrictos y determinan la continuidad dentro del beneficio.

Becas Manuel Belgrano: cuánto se cobra y cómo se paga

El monto mensual es de $81.685. Este ingreso funciona como un incentivo económico para acompañar la trayectoria académica de los estudiantes.

El pago se realiza a través de ANSES, lo que garantiza una acreditación directa y mensual.

El beneficio tiene una duración inicial de 12 meses. Sin embargo, puede renovarse bajo ciertas condiciones:

Hasta 3 años en carreras de pregrado.

Hasta 5 años en carreras de grado.

La continuidad dependerá exclusivamente del cumplimiento de los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos en cada convocatoria.