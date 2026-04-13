ANSES suma beneficios en abril: cuánto cobrás si tenés hijos
Con subas por movilidad y la continuidad de beneficios clave, abril llega con un nuevo esquema de ingresos para millones de familias. La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar significativamente el monto final.
ANSES suma beneficios en abril: cuánto cobrás si tenés hijos
Abril arranca con cambios en los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y un dato que impacta directo en el bolsillo: el aumento del 2,9% en las asignaciones, acompañado por la continuidad de programas que refuerzan los ingresos de los sectores más vulnerables.
En un contexto donde cada peso cuenta, la combinación de estos beneficios se vuelve central para sostener el consumo básico de millones de hogares.
El aumento que impacta en la AUH y asignaciones
La actualización mensual por movilidad elevó los montos de las asignaciones familiares y modificó el esquema de ingresos de abril.
Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor bruto de $136.666, mientras que en el caso de hijos con discapacidad el monto asciende a $445.003, reflejando una política diferenciada para los casos de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, quienes cobran a través del sistema SUAF también perciben una mejora. En el primer rango de ingresos, la Asignación por Hijo se ubica en $68.341, mientras que el beneficio por discapacidad llega a $222.511.
El “combo” de ingresos que se cobra en abril
Más allá del haber principal, el dato clave del mes es que ANSES mantiene activos beneficios complementarios que, combinados, pueden elevar significativamente el ingreso total.
Entre ellos se destacan la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos herramientas que apuntan directamente a garantizar la alimentación en los hogares con niños.
Complemento Leche: actualización y quiénes lo cobran
Uno de los refuerzos más importantes es el Complemento Leche, que vuelve a ajustarse en abril y alcanza los $51.547.
Este beneficio está dirigido a:
Familias que cobran AUH con hijos de hasta 3 años
Personas que perciben la Asignación por Embarazo
Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales en una etapa clave del desarrollo infantil.
Tarjeta Alimentar: montos sin cambios, pero clave en el ingreso
En paralelo, la Tarjeta Alimentar se mantiene sin modificaciones, aunque continúa siendo un pilar fundamental dentro del esquema de asistencia.
Los montos vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres o más hijos
La principal ventaja es que este beneficio es completamente compatible con la AUH y el Complemento Leche, lo que permite acumular ingresos en un mismo mes.
Cuánto se puede cobrar en total
La suma de estos beneficios genera un ingreso más robusto para muchas familias.
Por ejemplo, un hogar con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede percibir:
AUH por cada hijo
Tarjeta Alimentar
Complemento Leche
Este esquema permite superar ampliamente los $200.000 mensuales, dependiendo de la composición familiar.
Calendario de pagos: cuándo se cobra en abril
Como cada mes, ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI. El cronograma de abril comienza el 10 de abril y se extiende hasta el 23 de abril, con un esquema escalonado que busca garantizar una distribución ordenada.