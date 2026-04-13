ANSES suma beneficios en abril: cuánto cobrás si tenés hijos

Por su parte, quienes cobran a través del sistema SUAF también perciben una mejora. En el primer rango de ingresos, la Asignación por Hijo se ubica en $68.341, mientras que el beneficio por discapacidad llega a $222.511.

El “combo” de ingresos que se cobra en abril

Más allá del haber principal, el dato clave del mes es que ANSES mantiene activos beneficios complementarios que, combinados, pueden elevar significativamente el ingreso total.

Entre ellos se destacan la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos herramientas que apuntan directamente a garantizar la alimentación en los hogares con niños.

Complemento Leche: actualización y quiénes lo cobran

Uno de los refuerzos más importantes es el Complemento Leche, que vuelve a ajustarse en abril y alcanza los $51.547.

Este beneficio está dirigido a:

Familias que cobran AUH con hijos de hasta 3 años

Personas que perciben la Asignación por Embarazo

Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales en una etapa clave del desarrollo infantil.

AUH_ANSES

Tarjeta Alimentar: montos sin cambios, pero clave en el ingreso

En paralelo, la Tarjeta Alimentar se mantiene sin modificaciones, aunque continúa siendo un pilar fundamental dentro del esquema de asistencia.

Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

La principal ventaja es que este beneficio es completamente compatible con la AUH y el Complemento Leche, lo que permite acumular ingresos en un mismo mes.

Cuánto se puede cobrar en total

La suma de estos beneficios genera un ingreso más robusto para muchas familias.

Por ejemplo, un hogar con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede percibir:

AUH por cada hijo

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche

Este esquema permite superar ampliamente los $200.000 mensuales, dependiendo de la composición familiar.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en abril

Como cada mes, ANSES organiza los pagos según la terminación del DNI. El cronograma de abril comienza el 10 de abril y se extiende hasta el 23 de abril, con un esquema escalonado que busca garantizar una distribución ordenada.

Las fechas son las siguientes: