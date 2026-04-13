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AUH de ANSES en abril confirma el pago de $213.129, cómo saber si te corresponde

Se confirmaron las cifras definitivas y el cronograma de acreditación para la Asignación Universal por Hijo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tras el ajuste por movilidad, los beneficiarios de la AUH de ANSES ya pueden verificar el impacto del aumento del 2,9% y los extras que se liquidan de forma automática en abril de 2026.

AUH de ANSES en abril confirma el pago de $213.129

AUH de ANSES en abril confirma el pago de $213.129, cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de la asistencia universal inician la segunda quincena del mes con certezas sobre los haberes unificados. En abril de 2026, la AUH de ANSES recibe un incremento del 2,9% derivado de la fórmula de movilidad mensual, lo que eleva el haber bruto por cada hijo a $136.666. Este ajuste técnico asegura que la prestación mantenga su valor frente a la inflación, permitiendo que el monto neto de bolsillo —tras la retención del 20% de ley— se ubique en $109.332,80 por cada menor a cargo.

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El esquema de las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril continúa su curso esta semana, organizándose estrictamente por la terminación del documento de identidad. Junto con la asignación base, el organismo previsional acredita de oficio el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que este mes alcanzó un valor de $51.547 para niños de hasta 3 años. Al integrar estos conceptos con la Tarjeta Alimentar, una familia con un solo hijo pequeño puede alcanzar una liquidación unificada de $213.129,80, consolidando un ingreso de gran relevancia para el presupuesto del hogar.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene operativos sus sistemas de control para validar el cumplimiento de los requisitos de vulnerabilidad. Superar el tope de ingresos individuales de $357.800, equivalente al Salario Mínimo, es motivo de traspaso automático al régimen de asignaciones familiares (SUAF) o suspensión del beneficio. La transparencia en el cronograma y los montos permite a los beneficiarios de la AUH de ANSES planificar sus gastos diarios, contando con la seguridad de una acreditación automática en sus cuentas bancarias según el calendario establecido.

¿Cómo se integra el pago de $213.129 por hijo y es el monto neto?

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AUH de ANSES en abril confirma el pago de $213.129, c&oacute;mo saber si te corresponde

AUH de ANSES en abril confirma el pago de $213.129, cómo saber si te corresponde

El monto de $213.129,80 que perciben los titulares de la AUH de ANSES en abril de 2026 representa la suma neta (de bolsillo) para familias con un hijo menor de 3 años. Esta cifra se alcanza al unificar tres prestaciones que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquida de forma conjunta en la cuenta del beneficiario.

El desglose del pago neto se compone de la siguiente manera:

  • Haber neto de la AUH: $109.332,80 (corresponde al 80% del valor bruto de $136.666).

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (valor fijo vigente desde junio de 2024 para hogares con un hijo).

  • Complemento Leche (Mil Días): $51.547 (monto actualizado por movilidad en abril).

La suma de estos tres conceptos da como resultado los $213.129,80 finales que el titular encuentra disponibles para su retiro. Es importante recordar que el 20% retenido mensualmente ($27.333,20) solo se libera tras la presentación de la Libreta AUH al año siguiente.

¿Cuándo son las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril?

El cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal por Hijo (AUH) se distribuye de la siguiente manera durante el mes de abril:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cómo cobrar los $85.000 de la Ayuda Escolar si no los recibiste?

Para los beneficiarios de la AUH de ANSES que no percibieron de oficio los $85.000 del refuerzo escolar, el organismo confirmó que deben presentar el Certificado de Escolaridad para habilitar el pago. Este trámite se realiza cargando el formulario PS 2.68 a través de la plataforma Mi ANSES.

Una vez validado el documento, el dinero se deposita en la misma cuenta de la asignación en un plazo de hasta 60 días. Cabe aclarar que no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo en la actualidad; por lo tanto, cualquier descuento previo en el recibo de haberes debe verificarse con la entidad bancaria externa que otorgó el préstamo.

¿Cuál es el límite de ingresos para seguir cobrando la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar que el titular no supere el tope salarial permitido. En abril de 2026, el límite individual es de $357.800, cifra que se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Si un beneficiario registra un empleo en blanco o incrementa sus ingresos por encima de este techo, el sistema activa automáticamente el traspaso al régimen de asignaciones familiares o la baja de la AUH de ANSES. Es fundamental mantener los datos de contacto y el grupo familiar actualizados ante el organismo para evitar interrupciones en el cobro de la prestación.

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