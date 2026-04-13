AUH de ANSES en abril confirma el pago de $213.129, cómo saber si te corresponde

El desglose del pago neto se compone de la siguiente manera:

Haber neto de la AUH: $109.332,80 (corresponde al 80% del valor bruto de $136.666).

Tarjeta Alimentar: $52.250 (valor fijo vigente desde junio de 2024 para hogares con un hijo).

Complemento Leche (Mil Días): $51.547 (monto actualizado por movilidad en abril).

La suma de estos tres conceptos da como resultado los $213.129,80 finales que el titular encuentra disponibles para su retiro. Es importante recordar que el 20% retenido mensualmente ($27.333,20) solo se libera tras la presentación de la Libreta AUH al año siguiente.

¿Cuándo son las fechas de cobro de la AUH de ANSES en abril?

El cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Asignación Universal por Hijo (AUH) se distribuye de la siguiente manera durante el mes de abril:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cómo cobrar los $85.000 de la Ayuda Escolar si no los recibiste?

Para los beneficiarios de la AUH de ANSES que no percibieron de oficio los $85.000 del refuerzo escolar, el organismo confirmó que deben presentar el Certificado de Escolaridad para habilitar el pago. Este trámite se realiza cargando el formulario PS 2.68 a través de la plataforma Mi ANSES.

Una vez validado el documento, el dinero se deposita en la misma cuenta de la asignación en un plazo de hasta 60 días. Cabe aclarar que no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el organismo en la actualidad; por lo tanto, cualquier descuento previo en el recibo de haberes debe verificarse con la entidad bancaria externa que otorgó el préstamo.

¿Cuál es el límite de ingresos para seguir cobrando la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar que el titular no supere el tope salarial permitido. En abril de 2026, el límite individual es de $357.800, cifra que se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Si un beneficiario registra un empleo en blanco o incrementa sus ingresos por encima de este techo, el sistema activa automáticamente el traspaso al régimen de asignaciones familiares o la baja de la AUH de ANSES. Es fundamental mantener los datos de contacto y el grupo familiar actualizados ante el organismo para evitar interrupciones en el cobro de la prestación.