Para los beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto será superior, ya que la normativa contempla un refuerzo adicional con el fin de ampliar la cobertura en esos hogares.

Aunque el aumento acompaña parcialmente la evolución de los precios, especialistas señalan que el ingreso total aún queda por debajo de la inflación acumulada del trimestre.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los mismos valores que agosto. Los montos confirmados por ANSES son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

El beneficio se acredita de manera automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, lo que evita trámites adicionales para los beneficiarios.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

La Tarjeta Alimentar está destinada a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años .

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más.

De esta manera, la combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar permite que las familias accedan a ingresos más significativos. Por ejemplo, una familia con dos hijos en septiembre recibirá un total de $266.066,54 entre ambos beneficios, sin contar otros adicionales como la Libreta AUH o la Ayuda Escolar Anual.