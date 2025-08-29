En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
ALERTA BENEFICIARIOS

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

ANSES confirmó cuánto recibirán en septiembre 2025 los titulares de AUH y Tarjeta Alimentar. Cuáles son los montos para las millones de familias que lo reciben.

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

La ANSES oficializó los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para septiembre 2025, en un contexto económico en el que la inflación continúa afectando a los hogares más vulnerables. Estas asignaciones representan un sostén central para quienes dependen de transferencias estatales para cubrir necesidades básicas.

Leé también Libreta AUH de ANSES 2025: paso a paso para cobrar el 20% retenido
Libreta AUH de ANSES 2025: paso a paso para cobrar el 20% retenido

El organismo previsional detalló que la AUH tendrá un aumento del 1,9%, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informado por el INDEC. En tanto, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos montos de agosto, lo que genera expectativa de cara a futuras actualizaciones.

De esta forma, millones de familias argentinas que perciben AUH y Tarjeta Alimentar ya saben cuánto cobrarán en septiembre, así como el impacto que estas transferencias tendrán en el presupuesto mensual.

¿Cuánto es la AUH en septiembre 2025?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $92.065,27 por hijo a partir de septiembre de 2025. Este incremento del 1,9% se estableció según la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los montos en función del IPC.

Para los beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto será superior, ya que la normativa contempla un refuerzo adicional con el fin de ampliar la cobertura en esos hogares.

Aunque el aumento acompaña parcialmente la evolución de los precios, especialistas señalan que el ingreso total aún queda por debajo de la inflación acumulada del trimestre.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

image.png
AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en septiembre y mantendrá los mismos valores que agosto. Los montos confirmados por ANSES son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

El beneficio se acredita de manera automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, lo que evita trámites adicionales para los beneficiarios.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

La Tarjeta Alimentar está destinada a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años.

  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

  • Titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más.

De esta manera, la combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar permite que las familias accedan a ingresos más significativos. Por ejemplo, una familia con dos hijos en septiembre recibirá un total de $266.066,54 entre ambos beneficios, sin contar otros adicionales como la Libreta AUH o la Ayuda Escolar Anual.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES
Notas relacionadas
Nuevo aumento, bono oculto y extra de ANSES: el paquete completo que cobra AUH en septiembre
AUH de ANSES ahora puede sacar un préstamo desde el celular: conocé los requisitos
AUH 2025: paso a paso para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido en ANSES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar