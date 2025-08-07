Beneficiarios de AUH de ANSES podrían quedarse sin cobrar: cómo evitarlo

Trabajadores registrados o monotributistas (salvo categoría social o casas particulares).

Familias con ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles .

Titulares extranjeros que no cumplan con dos años de residencia legal en Argentina.

Familias que no hayan entregado la Libreta AUH , que certifica escolaridad y controles de salud.

Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o que figuren en otro grupo familiar.

La presentación de la Libreta es obligatoria para que ANSES libere el 20% acumulado cada año, que complementa los pagos mensuales retenidos.

¿Cuáles son los montos y fechas de cobro de AUH en agosto 2025?

Con el aumento del 1,62%, la AUH pasó de $109.364 a $111.141 brutos, mientras que en casos de discapacidad se incrementó de $356.123 a $361.894. El 80% de esas cifras es lo que ANSES deposita mensualmente: $90.348,65 por hijo sin discapacidad y $289.515,20 con discapacidad.

Los pagos comenzarán el viernes 8 de agosto y seguirán hasta el jueves 21, según el siguiente calendario por terminación de DNI:

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: viernes 15 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.