La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES aumentó en agosto de 2025, pero no todos podrán cobrarla. Aunque el programa es masivo y cubre a millones de familias, hay requisitos que, si no se cumplen, pueden dejar al titular sin el beneficio.
AUH, ANSES y agosto 2025: cambios clave, montos confirmados y causas que podrían suspender el cobro sin previo aviso.
Beneficiarios de AUH de ANSES podrían quedarse sin cobrar: cómo evitarlo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES aumentó en agosto de 2025, pero no todos podrán cobrarla. Aunque el programa es masivo y cubre a millones de familias, hay requisitos que, si no se cumplen, pueden dejar al titular sin el beneficio.
El incremento de agosto se basa en la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las asignaciones según la inflación de dos meses antes. Así, el monto bruto de la AUH subió a $111.141, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llegó a $361.894. Sin embargo, solo se deposita el 80% mensual: $90.348,65 por hijo.
Este pago mensual se complementa con el depósito de la Tarjeta Alimentar, cuyos valores permanecen en $52.250, $81.936 y $108.062, según cantidad de hijos. Los fondos se acreditan en las mismas fechas de la AUH, de acuerdo con la terminación del DNI.
Aunque la AUH fue diseñada para incluir a los sectores más vulnerables, hay causales específicas de exclusión que impiden el cobro. ANSES confirmó que no podrán acceder al beneficio en agosto 2025 las siguientes personas:
Trabajadores registrados o monotributistas (salvo categoría social o casas particulares).
Familias con ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Titulares extranjeros que no cumplan con dos años de residencia legal en Argentina.
Familias que no hayan entregado la Libreta AUH, que certifica escolaridad y controles de salud.
Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o que figuren en otro grupo familiar.
La presentación de la Libreta es obligatoria para que ANSES libere el 20% acumulado cada año, que complementa los pagos mensuales retenidos.
Con el aumento del 1,62%, la AUH pasó de $109.364 a $111.141 brutos, mientras que en casos de discapacidad se incrementó de $356.123 a $361.894. El 80% de esas cifras es lo que ANSES deposita mensualmente: $90.348,65 por hijo sin discapacidad y $289.515,20 con discapacidad.
Los pagos comenzarán el viernes 8 de agosto y seguirán hasta el jueves 21, según el siguiente calendario por terminación de DNI:
DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto
DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
DNI terminado en 5: viernes 15 de agosto
DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Los titulares pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.