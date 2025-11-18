¿Cambios por el feriado XXL? Qué pasa esta semana con los pagos de AUH y jubilados de ANSES

Con el aumento correspondiente al índice de inflación de septiembre, los montos ya comenzaron a impactar en las distintas prestaciones. Mientras tanto, varios grupos completaron su cobro antes del inicio del feriado y otros retomarán el cronograma a partir del 20 de noviembre.

A continuación, una guía completa para entender cómo queda el cronograma de ANSES antes, durante y después del fin de semana XXL.

Un fin de semana extralargo que genera dudas: qué pasa con ANSES

El Día de la Soberanía Nacional, que cada año se celebra el 20 de noviembre, cayó jueves en 2025. Al tratarse de un feriado trasladable, su conmemoración pasó al lunes 24, formando así parte del fin de semana largo. Para extender aún más el descanso, el Gobierno decretó el viernes 21 como “día no laborable” para la administración pública, mientras que para el sector privado es optativo.

Con este esquema, el país entra en un feriado XXL de cuatro días, que va del 21 al 24 de noviembre. Este escenario suele generar incertidumbre entre jubilados y titulares de asignaciones que dependen de ANSES, ya que los feriados suelen adelantar pagos o posponerlos.

Sin embargo, esta vez el organismo previsional anticipó la situación y evitó ubicar fechas de cobro durante el 21 y el 24, motivo por el cual el calendario se mantiene intacto.

Quiénes ya cobraron en noviembre

Antes del feriado, ya habían recibido su pago:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos, DNI terminados en 4, 8 y 9 .

AUH y SUAF, DNI terminados en 4, 5, 6 y 7 .

AUE, DNI hasta el 7 .

Prestación por Desempleo, algunos tramos.

Estos grupos no tendrán impactos en lo que queda del mes.

ANSES_bono

Cómo sigue el calendario ANSES después del 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que NO superan un haber mínimo

Estos beneficiarios completan su cronograma inmediatamente después del feriado:

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

No hay más fechas para este grupo tras el feriado XL.

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN un haber mínimo

Este es el grupo más numeroso afectado por el feriado, pero la organización de ANSES permite que los pagos caigan únicamente en días hábiles:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

El detalle deja en claro que no hay pagos para el 21 ni el 24 de noviembre, justamente los días del feriado y del día no laborable.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Quedan dos grupos por cobrar:

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Ambos pagos se acreditan fuera de las fechas del feriado, por lo que no habrá reprogramaciones.

Asignación por Embarazo (AUE)

Este beneficio mantiene el mismo esquema que AUH:

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

No se registran modificaciones.

Asignación por Maternidad - Prenatal

En este caso, el calendario funciona como un período continuo:

Todas las terminaciones de DNI: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

El feriado no afecta esta prestación, ya que la acreditación depende del inicio de la licencia y no de un día de pago específico.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Estas asignaciones también tienen un período amplio de liquidación:

Todas las terminaciones de DNI: 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Por lo tanto, tampoco sufren impacto por el feriado XXL.

Prestación por Desempleo (PLAN 1)

El pago continúa de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Sin turnos fijados para el 21 o el 24, no hay cambios.

Por qué el calendario no se ve alterado por el feriado XL

A diferencia de otros años, donde un fin de semana extra largo obligó al organismo a adelantar pagos para evitar demoras, en esta ocasión ANSES no realizó ajustes. Esto se debe a dos razones clave:

1. El calendario ya evitaba días feriados

Desde el comienzo del mes, ANSES planificó que no hubiera acreditaciones previstas para el 21 ni el 24. Esto hizo que las fechas previas y posteriores se mantuvieran sin necesidad de modificaciones.

2. La operación bancaria se mantiene estable

Aunque el 21 es “día no laborable” en el sector público, los bancos continúan operando con sus sistemas electrónicos. Sin embargo, como ANSES no programó pagos ese día, no existe impacto operativo.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios después del feriado XL

Para quienes cobran entre el 25 y el 28 de noviembre (principalmente jubilados con haberes superiores al mínimo), es clave: