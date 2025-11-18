En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Javier Milei
PREVISIONALES

El adelanto que acaba de confirmar Milei para beneficiarios de ANSES que sorprende a todos

La medida, que en un principio se concibió como un gesto para acompañar uno de los feriados más emblemáticos del país, terminó generando un efecto directo sobre los cronogramas de cobro de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, quienes cada mes aguardan con atención las fechas oficiales para organizar sus gastos y compromisos económicos.

El adelanto que acaba de confirmar Milei para beneficiarios de ANSES que sorprende a todos

El reciente decreto que otorgó dos días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional no solo modificó la rutina laboral y escolar de millones de argentinos, sino que también obligó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a reordenar por completo su calendario de pagos previsto para noviembre. La medida, que en un principio se concibió como un gesto para acompañar uno de los feriados más emblemáticos del país, terminó generando un efecto directo sobre los cronogramas de cobro de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, quienes cada mes aguardan con atención las fechas oficiales para organizar sus gastos y compromisos económicos.

Así cobrarán en diciembre los jubilados y pensionados de ANSES (Foto: archivo).

En medio de un escenario económico marcado por ajustes, inflación y una evidente tensión social, la novedad se expandió rápidamente entre los sectores que dependen de estas prestaciones, especialmente entre los adultos mayores, quienes representan el núcleo más numeroso dentro del sistema previsional argentino. La ANSES confirmó que el calendario sufriría una reprogramación para evitar superposiciones, garantizar la acreditación en tiempo y forma, y permitir que los bancos pudieran operar sin inconvenientes logísticos. La decisión fue comunicada apenas se oficializó el decreto, con el objetivo de evitar confusiones entre millones de titulares.

Al mismo tiempo, el organismo previsional detalló que noviembre llega con un aumento del 2,08% en todos los haberes, un incremento que responde al índice de inflación de septiembre y que se integra de manera automática al mecanismo de actualización mensual aplicado desde el comienzo del año. Aunque el porcentaje es moderado, para muchos beneficiarios representa un respiro dentro de un contexto económico que no deja de exigir ajustes constantes.

En paralelo al incremento, la ANSES confirmó también la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una asistencia complementaria destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo. Este bono, como en los meses anteriores, se suma de manera automática al haber correspondiente de cada prestación, lo que permite aliviar –aunque sea parcialmente– el impacto de la inflación acumulada.

Con el nuevo esquema, la pregunta que se multiplicó entre jubilados, pensionados y familias beneficiarias fue una sola: ¿cuándo se cobrará en noviembre? Para evitar dudas, la ANSES publicó el calendario completo, reorganizado a partir del feriado y adaptado a los plazos bancarios y administrativos necesarios.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo cobrarán sus prestaciones entre el 10 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI. Los documentos terminados en 0 cobrarán el lunes 10, los terminados en 1 el martes 11, los 2 el miércoles 12, los 3 el jueves 13, los 4 el viernes 14, los 5 el lunes 17, los 6 el martes 18, los 7 el miércoles 19, y los DNI finalizados en 8 y 9, de manera excepcional, compartirán la fecha del jueves 20. Esta unificación de fechas responde a la reprogramación obligada por los feriados.

Por su parte, quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tendrán un cronograma más acotado pero igualmente ordenado. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 20, los 2 y 3 el martes 25, los 4 y 5 el miércoles 26, los 6 y 7 el jueves 27, y los 8 y 9 el viernes 28. Como cada mes, estos pagos son posteriores a los de los haberes mínimos, respetando la estructura habitual del sistema.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), que incluyen tanto pensiones por invalidez como por vejez y la prestación para madres de siete hijos, el calendario se concentró en la primera mitad del mes. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el lunes 10, los terminados en 2 y 3 el martes 11, los 4 y 5 el miércoles 12, los 6 y 7 el jueves 13, y finalmente los 8 y 9 el viernes 14. Este segmento suele ser uno de los primeros en cobrar cada mes, una política que apunta a garantizar previsibilidad a titulares con alto nivel de vulnerabilidad.

Más allá del cronograma, una de las dudas centrales de los beneficiarios se relacionó con los montos actualizados. La ANSES detalló que, con el aumento aplicado y el bono extraordinario, la jubilación mínima para noviembre asciende a $403.085,39, compuesta por $333.085,39 de haber y $70.000 adicionales por el bono. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $336.468,31, de los cuales $266.468,31 corresponden al haber y $70.000 al bono complementario. Las PNC por invalidez o vejez, que representan el 70% del haber mínimo, se ubican en $303.159,77, mientras que las titulares de PNC por madre de siete hijos, que perciben el equivalente al haber mínimo, también cobrarán $403.085,39. Por otro lado, la jubilación máxima alcanza los $2.241.349,35, un monto que también se actualiza con el mismo índice.

Pero la reestructuración no afecta solo a jubilados y pensionados. Millones de familias que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también tuvieron que reorganizar sus calendarios. En este caso, las fechas de pago también se modificaron. Los DNI terminados en 0 cobrarán el lunes 10, los 1 el martes 11, los 2 el miércoles 12, los 3 el jueves 13, los 4 el viernes 14, los 5 el lunes 17, los 6 el martes 18, los 7 el miércoles 19, los 8 el jueves 20, y finalmente los 9 el martes 25, una fecha que se aleja de la dinámica habitual pero responde a las necesidades derivadas del feriado.

En cuanto a los montos, la ANSES confirmó que la AUH para noviembre se fija en $119.690,95, mientras que la AUH con discapacidad asciende a $389.806,76, uno de los montos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares. En el caso del SUAF, la prestación destinada a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos con empleo formal, el valor para el primer escalón de ingresos queda en $59.862,25, mientras que el SUAF por hijo con discapacidad se ubica en $194.910,94.

La reorganización del calendario tuvo un impacto inmediato. Miles de beneficiarios acudieron a sucursales bancarias, centros de atención y consultas en línea para confirmar fechas y montos, mientras que otras tantas personas realizaron los trámites correspondientes para actualizar datos personales, solicitar acreditaciones o resolver dudas antes de la fecha de pago. Aunque este tipo de modificaciones suele generar inquietudes, desde la ANSES destacaron que la medida se implementó sin demoras significativas y que todos los titulares podrán acceder a sus prestaciones dentro del mes correspondiente.

La importancia del calendario de pagos va mucho más allá de la simple acreditación. Para millones de jubilados, pensionados y familias beneficiarias, estas fechas configuran el mapa económico de cada mes. Los vencimientos de alquileres, servicios, impuestos, compras de alimentos y gastos médicos se organizan en función de este ingreso previsional, que para muchos constituye su principal –y única– fuente de recursos. Es por ello que cada modificación, por mínima que sea, tiene un impacto directo en la economía cotidiana de los hogares.

En un contexto social donde cada peso cuenta, la combinación entre el aumento del 2,08%, el bono extraordinario y la reprogramación del calendario configura un escenario complejo pero previsible. La ANSES busca ofrecer claridad para que los ciudadanos puedan organizar su economía con la mayor precisión posible, especialmente en un mes marcado por feriados, actividades administrativas y un cierre de año que ya comienza a sentirse en todo el país.

El organismo recordó que todas las fechas están disponibles en su sitio oficial y que los beneficiarios pueden realizar consultas personalizadas mediante la plataforma digital, la aplicación móvil y la línea telefónica del organismo. Aunque el cronograma de noviembre presenta modificaciones, los pagos están garantizados y se acreditarán de acuerdo con lo anunciado.

La expectativa ahora se concentra en diciembre, un mes históricamente sensible por su carga económica, los gastos de fin de año y las necesidades propias del período. Si bien aún no hubo anuncios oficiales respecto de nuevos bonos o aumentos adicionales, el panorama inflacionario obliga a mantener la atención sobre las futuras decisiones económicas del Gobierno.

Mientras tanto, noviembre avanza con un calendario ajustado, un aumento moderado y un bono que sigue siendo un sostén esencial en la economía de millones de hogares en la Argentina.

