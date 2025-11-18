Nico Vázquez inquietó con un fuerte mensaje en medio de su romance con Dai Fernández: "Ojalá que..."

Nico Vázquez reflexión

Las palabras de Nico no parecen casuales ni aisladas. En medio de la exposición que generó la confirmación de su romance con su compañera de elenco, el actor parece optar por un camino de calma y profundidad frente al ruido externo. Su mensaje funciona casi como una respuesta indirecta a las miradas, los comentarios y las opiniones que despierta su vida personal desde la separación de su expareja.

Cómo fue el primer viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández

Nico Vázquez y Dai Fernández hicieron su primer viaje juntos en los primeros días de noviembre. El destino elegido no fue otro que Nueva York, donde participaron de una actividad vinculada a Rocky, el musical, la obra que protagonizan con gran éxito en el teatro Lola Membrives.

Más allá de los motivos laborales, quienes los conocen aseguran que este será su primer viaje soñado como pareja, un verdadero punto de partida para la historia que comenzó en el trabajo y se trasladó a la vida real.

Antes de embarcar, presentaron la documentación correspondiente y se mostraron relajados y sonrientes. El actor incluso se detuvo a sacarse fotos con algunas fanáticas que lo reconocieron en el aeropuerto.

La pareja también visitó Filadelfia, donde participaron de la famosa Rocky Run el 8 de noviembre. Según Yanina Latorre en SQP (América TV), la intención es coordinar una visita de Sylvester Stallone para que el actor pueda luego ver la presentación de Rocky en la Argentina.

PrimiciasYa compartió las mejores imágenes de la pareja antes de partir hacia Estados Unidos, mostrando que no tienen nada que esconder y que cada vez se muestran más unidos y cómplices.

