Aumento, bono y aguinaldo de ANSES: así cobrarán en diciembre los jubilados y pensionados

PNC por discapacidad: el haber mensual será de $238.615,71 (equivalente al 70% de la mínima). Con bono y aguinaldo ($119.307,85), el total asciende a $427.923,56.

PNC por vejez: percibirá el mismo importe que la prestación por discapacidad, por lo que también alcanzará los $427.923,56 en diciembre.

PNC para madres de siete hijos: equivale al 100% del haber mínimo ($340.879,59). Sumados bono y aguinaldo, el monto final será de $581.319,38.

Las titulares de esta última prestación continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar por sus hijos menores de edad o con discapacidad, beneficio que se otorga de manera automática tras el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES

La PUAM, destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse, representa el 80% del haber mínimo. Con el aumento correspondiente a diciembre, esta pensión se ubicará en $272.703,67. Sumando el bono y el medio aguinaldo ($136.351,83), los beneficiarios percibirán un total de $479.055,50.