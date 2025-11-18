En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Ya es oficial

Aumento, bono y aguinaldo de ANSES: así cobrarán en diciembre los jubilados y pensionados

La movilidad se actualiza por IPC y se complementa con una suma y el medio aguinaldo. Conocé de cuánto serán los montos, prestación por prestación.

Así cobrarán en diciembre los jubilados y pensionados de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre de 2025 un incremento del 2,34% en los haberes de jubilados y pensionados. Además del ajuste previsto por la fórmula de movilidad, los adultos mayores recibirán el bono extraordinario y la segunda mitad del aguinaldo, lo que elevará el monto total a cobrar el próximo mes. La suba responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que fue del 2,3%, aunque el organismo previsional utiliza dos decimales para el cálculo.

Aumentos y montos para jubilados y pensionados de ANSES

Con la actualización de diciembre, la jubilación mínima quedará fijada en $340.879,59. A este importe se le incorporará el refuerzo de $70.000 y el medio aguinaldo, que en este caso será de $170.439,79. De esta manera, quienes perciben el haber mínimo tendrán un ingreso final de $581.319,38. No obstante, al mantenerse congelado el monto del bono, el incremento real será del 1,93%, por debajo del aumento nominal.

En el otro extremo, la jubilación máxima alcanzará los $2.293.796,92. En este caso, se suma únicamente el medio aguinaldo, de $1.146.898,46, por lo que el total a cobrar en diciembre será de $3.440.695,39. Este grupo no accede al bono extraordinario.

ANSES_SUAF

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuánto se cobra en diciembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se actualizarán en un 2,34%. Estas asistencias están destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores sin aportes suficientes y madres de siete hijos o más. En todos los casos se adicionan el bono y el aguinaldo.

  • PNC por discapacidad: el haber mensual será de $238.615,71 (equivalente al 70% de la mínima). Con bono y aguinaldo ($119.307,85), el total asciende a $427.923,56.

  • PNC por vejez: percibirá el mismo importe que la prestación por discapacidad, por lo que también alcanzará los $427.923,56 en diciembre.

  • PNC para madres de siete hijos: equivale al 100% del haber mínimo ($340.879,59). Sumados bono y aguinaldo, el monto final será de $581.319,38.

Las titulares de esta última prestación continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar por sus hijos menores de edad o con discapacidad, beneficio que se otorga de manera automática tras el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES

La PUAM, destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse, representa el 80% del haber mínimo. Con el aumento correspondiente a diciembre, esta pensión se ubicará en $272.703,67. Sumando el bono y el medio aguinaldo ($136.351,83), los beneficiarios percibirán un total de $479.055,50.

