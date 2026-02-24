Descubren a Guillermo Francella y Elba Marcovecchio muy juntos en una fiesta: “Carita con carita”

"Pará, no estoy entendiendo. Quién gana en esa relación", planteó entonces Dumas en su reflexión en voz alta a lo que el conductor lanzó que "las relaciones no son para ganar".

"Pero ¿Qué cuentan los testigos?, ¿había como un chichoneo, mirada cómplices, había como una histeriqueada?", quiso saber a esa altura Pilar Smith. "Imaginate que había 10 periodistas mínimo", confió el conductor de LAM agregando que "a los dos minutos lo percibieron".

"Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como 'un perfil más alto'", argumentó Iavícoli frente al planteo de Denise Dumas sobre por qué les llamaba tanto la atención el dato que podría significar los comienzos de un nuevo romance en la farándula porteña.

En tanto, este martes desde La mañana con Moria, La One se hizo eco de la información de Ángel revelando que ella estuvo presente en aquella fiesta y los vio de lejos con concentrados en la conversación. Allí, la conductora de El Trece instó a Marcovecchio a salir al aire, pero la letrada se limitó a enviar un mensaje aclarando que "hablaron solamente de fútbol".

"Dice que era una fiesta muy importante donde no se podía hablar de muchas cosas. Pero en una de esas hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico al fútbol. Porque el fútbol tiene la cosa, la pelota y metela papito y haceme un gol. Como el hattrick que hizo Mauro Icardi en Galatasaray, mi amor”, concluyó picante Casán.

Embed

Cómo fue la historia de amor entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

La historia entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata comenzó lejos de las cenas románticas y los flashes. El primer cruce fue estrictamente profesional: se conocieron en 2018, en el marco de una mediación judicial por un litigio entre el periodista y Flor de la V, a quien Marcovecchio representaba como abogada. Nadie imaginaba que de ese ámbito formal surgiría una relación que terminaría en matrimonio.

El flechazo no fue inmediato, pero sí inevitable. Con el paso del tiempo, la conexión fue creciendo hasta que en 2020, en plena pandemia, tuvieron su primera cena. Ese encuentro marcó un antes y un después: ella incluso canceló otros planes tras esa salida, y él reconoció que se había enamorado de golpe. Lanata destacaría luego la intensidad de esa conexión inicial, recordando que en su segundo encuentro hablaron durante horas, pese a que ambos tenían otros compromisos.

La relación avanzó con firmeza. Marcovecchio, viuda desde 2012 y madre de dos hijos adolescentes, abrió la puerta a una familia ensamblada. Lanata no solo fue parte de esa dinámica, sino que logró un vínculo cercano con los chicos, con quienes se llevaba bien y actuaba como cómplice. La propuesta de casamiento sorprendió a Elba, que siempre resaltó su caballerosidad, la contención que le brindaba y la seguridad que encontraba a su lado.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata

El 23 de abril de 2022 sellaron su historia de amor con una boda en un haras de Exaltación de la Cruz, ante más de 100 invitados, en una ceremonia civil y religiosa. Fue la consolidación pública de un vínculo que ya se mostraba sólido.

Pero la historia también tuvo capítulos difíciles. Lanata fue internado el 14 de junio de 2024 en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras sufrir un paro cardíaco durante un estudio de rutina. La situación derivó en terapia intensiva y su estado se complicó con neumonía recurrente y problemas respiratorios, que se agravaron hacia fines de diciembre. El hospital se convirtió en el epicentro de una internación que se extendió por más de seis meses, con intentos de rehabilitación que no prosperaron.

El 30 de diciembre de 2024, Jorge Lanata falleció a los 64 años, dejando viuda a Elba Marcovecchio. Durante todo el proceso, ella lo acompañó de manera incondicional, junto a la hija mayor del periodista, Bárbara, quien informaba públicamente sobre su evolución.

Así, la historia que comenzó en un ámbito judicial terminó convirtiéndose en un amor intenso, atravesado por la pasión, la familia ensamblada y el acompañamiento mutuo hasta el final.