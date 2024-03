BONO especial para JUBILADOS y PENSIONADOS: marzo 2024

aumento-jubilados-abril-2024.jpg Bono especial de ANSES para Jubilados y Pensionados Marzo 2024





El bono en cuestión ascenderá a $70.000, aplicando únicamente a los titulares que perciban un haber mínimo, elevando el bruto básico a $204.445.

Este aumento de haberes se extiende a diversas categorías de jubilados y pensionados, incluyendo a aquellos registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la Pensión no Contributiva por Vejez, la Pensión no Contributiva por Invalidez, la Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos, las Pensiones Graciables a cargo de ANSES y otras Pensiones No Contributivas.

El calendario de pagos ANSES establece fechas específicas para la acreditación del bono, organizadas según la terminación del DNI del beneficiario. Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes no superen un mínimo tendrán sus pagos distribuidos entre el 8 y el 20 de marzo, mientras que quienes superen dicho mínimo recibirán sus beneficios entre el 21 y el 27 del mismo mes.

El cronograma detallado es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo

DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo

DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

DNI terminados en 6: viernes 15 de marzo

DNI terminados en 7: lunes 18 de marzo

DNI terminados en 8: martes 19 de marzo

DNI terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 21 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: viernes 22 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo