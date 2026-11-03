El calvario que atravesó Pablo Migliore por los rumores de infidelidad con la China Ansa: "Me rompió..."

Además, Migliore aseguró que no tenía conocimiento de los rumores hasta que la propia China se los comentó y cómo le afectó a su esposa, Natalia: "Cero. Yo me enteré por la China".

Sin embargo, lo que más le molestó fue que sus hijos quedaran expuestos a una situación completamente ajena a ellos. " Tengo dos hijos, uno de 18 y otro de 14. Son grandes, miran la tele y entienden todo. Lo que más me rompió las bolas fue la exposición de ellos", reconoció, visiblemente molesto por las consecuencias del escándalo.

Cómo reaccionó la familia de Pablo Migliore

Pablo Migliore no la pasó nada bien después de que Nora Colosimo lanzara una polémica versión sobre un supuesto romance entre el exfutbolista y la China Ansa, su compañera en MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con SQP (América TV), el exarquero reveló cómo reaccionaron su esposa, su madre y sus hermanas al enterarse de las versiones que comenzaron a circular. "A mi señora le debe joder, hinchar los huevos. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa. Ellas conocen a Natalia y dicen: '¿Por qué con ella?' No me defienden a mí, a ella la defienden", expresó, dejando en evidencia la indignación que provocó la situación.

Migliore reconoció que lo que más le molestó fue que su familia quedara involucrada en una polémica que considera completamente infundada. En ese sentido, explicó que sus seres queridos conocen de cerca su relación con Natalia y que las versiones sobre una supuesta infidelidad generaron incomodidad, especialmente por la exposición pública que tuvo su matrimonio.