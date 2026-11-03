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El calvario que atravesó Pablo Migliore por los rumores de infidelidad con la China Ansa: "Me rompió..."

Pablo Migliore no la pasó nada bien en medio de la polémica que se desató luego de que Nora Colosimo instalara rumores sobre un supuesto romance entre el exfutbolista y la China Ansa, su compañera en MasterChef Celebrity.

3 nov 2026, 22:46
Migliore y China Ansa (2)
Migliore y China Ansa (2)

Aunque ya pasaron varios días desde que Nora Colosimo lanzó una explosiva versión sobre un supuesto acercamiento íntimo entre Pablo Migliore y la China Ansa, las repercusiones del escándalo todavía siguen dando que hablar. Si bien ambos protagonistas desmintieron categóricamente los rumores, la polémica continúa generando comentarios.

Todo comenzó cuando la madre de Wanda Nara deslizó en LAM (América TV) que entre el exarquero y la periodista habría ocurrido algo más que una simple amistad durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La versión rápidamente tomó fuerza y puso en el centro de la atención a los dos participantes del reality, quienes debieron salir a dar explicaciones.

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Para Migliore, acostumbrado a la exposición mediática por su carrera futbolística, este tipo de escándalos vinculados a su vida privada representan un terreno diferente. Su desembarco en el certamen de cocina lo acercó al mundo del espectáculo y lo dejó envuelto en una polémica que terminó afectando a su entorno familiar.

Lejos de esquivar el tema, el exfutbolista volvió a referirse a las declaraciones de Colosimo y cuestionó que no haya reconocido públicamente su supuesto error. "Creo que debe ser incómodo para ella, después de la repercusión que tuvo, decir 'me equivoqué', pero hubiese sido lo más lógico, porque todos nos equivocamos en la vida y más si hay alguien en la vida en quien confiás y te da una mala información", expresó.

Además, Migliore aseguró que no tenía conocimiento de los rumores hasta que la propia China se los comentó y cómo le afectó a su esposa, Natalia: "Cero. Yo me enteré por la China".

Sin embargo, lo que más le molestó fue que sus hijos quedaran expuestos a una situación completamente ajena a ellos. " Tengo dos hijos, uno de 18 y otro de 14. Son grandes, miran la tele y entienden todo. Lo que más me rompió las bolas fue la exposición de ellos", reconoció, visiblemente molesto por las consecuencias del escándalo.

Cómo reaccionó la familia de Pablo Migliore

Pablo Migliore no la pasó nada bien después de que Nora Colosimo lanzara una polémica versión sobre un supuesto romance entre el exfutbolista y la China Ansa, su compañera en MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con SQP (América TV), el exarquero reveló cómo reaccionaron su esposa, su madre y sus hermanas al enterarse de las versiones que comenzaron a circular. "A mi señora le debe joder, hinchar los huevos. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa. Ellas conocen a Natalia y dicen: '¿Por qué con ella?' No me defienden a mí, a ella la defienden", expresó, dejando en evidencia la indignación que provocó la situación.

Migliore reconoció que lo que más le molestó fue que su familia quedara involucrada en una polémica que considera completamente infundada. En ese sentido, explicó que sus seres queridos conocen de cerca su relación con Natalia y que las versiones sobre una supuesta infidelidad generaron incomodidad, especialmente por la exposición pública que tuvo su matrimonio.

     

 

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