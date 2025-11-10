En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Becas Progresar
ANSES
Previsional

Becas Progresar ANSES: cobrás hasta $35.000 por mes y todavía estás a tiempo de inscribirte

El organismo previsional mantiene activo el registro para jóvenes estudiantes de todo el país. Conocé los requisitos, montos actualizados y fechas de cobro de noviembre 2025.

Becas Progresar ANSES: cobrás hasta $35.000 por mes y todavía estás a tiempo de inscribirte

Becas Progresar ANSES: cobrás hasta $35.000 por mes y todavía estás a tiempo de inscribirte
Leé también Más de $500.000 en diciembre: ANSES paga haber, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados
Más de $500.000 en diciembre: ANSES paga haber, aguinaldo y bono a jubilados y pensionados

Esta ayuda, impulsada junto al Ministerio de Capital Humano, busca garantizar la continuidad educativa de quienes desean terminar sus estudios o capacitarse en oficios. Además, muchos beneficiarios aún esperan los pagos correspondientes a septiembre, situación que generó preocupación entre los cursantes.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años que estén cursando o finalizando la escuela primaria o secundaria, y también a quienes estudian carreras terciarias, universitarias o cursos de formación profesional. En el caso de personas con hijos a cargo o en hogares monoparentales, el límite de edad se extiende hasta los 35 años.

Los interesados pueden acceder a las distintas líneas del programa: Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Trabajo y Progresar Enfermería, cada una con requisitos y objetivos específicos.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar paso a paso

Para anotarse o renovar la beca, los estudiantes deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial del programa: argentina.gob.ar/progresar, o bien a través de las aplicaciones Mi ANSES o Mi Argentina.

  • Crear un usuario o iniciar sesión con clave existente.

  • Completar el formulario de inscripción con los datos personales y educativos actualizados.

  • Adjuntar la documentación requerida: DNI, constancia de alumno regular o certificado de inscripción.

  • Seleccionar la línea de beca correspondiente y enviar la solicitud.

Becas_Progresar_Milei.jpg
Becas Progresar ANSES: por qué podés quedarte sin cobrar este mes

Becas Progresar ANSES: por qué podés quedarte sin cobrar este mes

Líneas vigentes del programa Progresar

Las Becas Progresar se dividen en cuatro líneas principales, según el nivel educativo o la orientación de los estudios:

Progresar Obligatorio:

Destinada a jóvenes de 16 a 24 años que cursan estudios primarios o secundarios. Requiere acreditar la asistencia escolar y rendimiento académico.

En hogares monoparentales o con hijos a cargo, el beneficio puede solicitarse hasta los 35 años.

Progresar Superior:

Dirigida a estudiantes de nivel terciario o universitario, en instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial.

En carreras estratégicas para el desarrollo nacional, el límite de edad se amplía a los 30 años.

El beneficio se mantiene siempre que el alumno conserve la regularidad y el promedio exigido.

Progresar Trabajo:

Apunta a quienes desean formarse en oficios o cursos de capacitación laboral avalados por el Ministerio de Capital Humano.

No tiene límite de edad, lo que permite la inclusión de adultos que buscan mejorar su empleabilidad o reconvertirse laboralmente.

Progresar Enfermería:

Dirigida a mayores de 17 años que estudian enfermería en instituciones oficiales.

Ofrece uno de los montos más altos del programa, con pagos de hasta $35.000 mensuales, con el objetivo de fortalecer la formación del personal sanitario en todo el país.

Montos y fechas de cobro en noviembre 2025

En noviembre, el monto general de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales. De ese total, los beneficiarios reciben el 80% cada mes ($28.000), mientras que el 20% restante se acumula hasta comprobar la regularidad académica al cierre del ciclo lectivo.

El pago correspondiente a noviembre se realizará entre el 10 y el 14, según la terminación del DNI del titular.

Por qué muchos estudiantes no cobraron en septiembre

ANSES aclaró que algunos beneficiarios no recibieron los pagos de septiembre por demoras en la actualización de datos o validación de la condición académica. En esos casos, se recomienda revisar el estado del trámite en la plataforma de Mi ANSES o comunicarse con la línea 130 para consultas personalizadas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Becas Progresar ANSES Gobierno
Notas relacionadas
ANSES arranca el pago de jubilaciones: aumento, bono y cronograma completo de noviembre
AUH ANSES: el bono extra que pocos están cobrando antes de fin de año y cómo activarlo
Última llamada para la línea Progresar Trabajo: hasta cuándo podés anotarte y cobrar $35.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar