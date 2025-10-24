Buenas noticias ANSES: el beneficio clave de Milei para jubilados

“Estamos fortaleciendo el poder de compra de nuestros adultos mayores, que son quienes más sufren el impacto de la inflación. Esta medida no solo representa un ahorro concreto, sino también una mejora en la calidad de vida”, sostuvieron fuentes oficiales.

Entre las cadenas que participan del programa se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, donde se aplican los siguientes beneficios:

Disco, Jumbo y Vea : 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima : 10% de descuento sin tope en todos los rubros.

Josimar : 15% de descuento sin tope en todos los rubros.

Carrefour : 10% de descuento con tope de $35.000.

Día: 10% en todos los rubros con un tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

En todos los casos, los descuentos requieren el uso de la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional para poder ser acreditados.

Además de los beneficios en supermercados, el programa incluye acuerdos con entidades bancarias que suman ventajas financieras. En particular, los jubilados que perciben sus haberes en el Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% sobre las compras realizadas con BNA + MODO, tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000.

Este reintegro se aplica en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. A esto se suma una remuneración diaria del 32% TNA sobre el saldo de las cuentas, hasta un máximo de $500.000, lo que permite mantener el valor del dinero depositado y ofrecer una rentabilidad adicional para los beneficiarios.

Por su parte, los jubilados que cobran en Banco Galicia pueden acceder a un ahorro de hasta el 25% y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, quienes poseen una cuenta remunerada FIMA obtienen rendimientos diarios sobre su saldo acreditado, con una TNA del 33,2%, sin tope de monto.

Los beneficios bancarios se complementan con la posibilidad de acceder a los descuentos tanto de manera presencial como online, dependiendo del supermercado. En ese sentido, Carrefour y Josimar son las dos cadenas que habilitan la compra con beneficios a través de sus plataformas digitales, lo que representa una ventaja importante para los jubilados con movilidad reducida o que viven en zonas alejadas.

En el caso del resto de las cadenas, las bonificaciones se aplican únicamente en tiendas físicas, aunque los organismos oficiales adelantaron que se trabaja para extender el beneficio a nuevos comercios y plataformas de venta online en las próximas semanas.

Otra novedad importante del programa es que los descuentos en farmacias incluyen medicamentos y remedios, lo que se suma a los beneficios ya vigentes del PAMI, que contempla rebajas de hasta el 100% en algunos fármacos esenciales. De esta forma, el Ministerio busca articular los distintos programas sociales y sanitarios, generando un esquema integral de beneficios para la tercera edad.

El impacto del plan se percibe no solo en los bolsillos de los jubilados, sino también en la actividad comercial. Desde el sector minorista señalan que el flujo de clientes en las tiendas que participan del programa creció entre un 12% y un 18% desde la implementación de los descuentos, una cifra significativa en un contexto de retracción del consumo.

“Para nosotros es positivo porque fideliza clientes y genera movimiento. Los jubilados suelen ser compradores regulares, y este tipo de programas los ayuda a sostener su ritmo de consumo”, explicó un gerente de una importante cadena del interior del país.

El Ministerio de Capital Humano destacó que la implementación del programa no genera gastos fiscales adicionales, ya que los descuentos son financiados por los propios comercios y bancos. “Buscamos alianzas inteligentes que beneficien a todos los sectores. Las empresas obtienen más clientes y los jubilados mejores precios”, remarcaron desde la cartera.

Esta política se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para reactivar la economía desde el consumo interno, en un escenario donde los jubilados han sido uno de los grupos más golpeados por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

De acuerdo con datos oficiales, el gasto promedio mensual de un jubilado en alimentos, medicamentos y artículos de limpieza supera el 60% de su haber, por lo que estas medidas representan un alivio tangible para su economía diaria.

Los analistas económicos coinciden en que este tipo de programas pueden tener un efecto positivo en el corto plazo, aunque advierten que el desafío está en sostener los beneficios en el tiempo sin que pierdan impacto frente a la inflación.

En ese sentido, desde el Ministerio adelantaron que se revisará periódicamente el esquema de descuentos y que se ampliará la red de comercios adheridos, sumando también farmacias independientes y cadenas de proximidad en todo el país.

“Queremos que ningún jubilado quede afuera, sin importar dónde viva. La idea es que este beneficio llegue tanto a las grandes ciudades como a los pueblos más chicos”, afirmaron fuentes cercanas a Pettovello.

En definitiva, esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano y la ANSES representa un esfuerzo coordinado para mejorar el bienestar económico de los adultos mayores, un sector que históricamente ha enfrentado dificultades para mantener su poder adquisitivo frente a la suba constante de precios.

Con descuentos que abarcan desde alimentos hasta productos de limpieza y perfumería, reintegros bancarios y remuneraciones en cuentas, la medida apunta a ofrecer una red de alivio económico concreta y accesible.

Mientras el Gobierno busca contener el impacto de la inflación y estimular el consumo, los jubilados se posicionan como protagonistas de una política pública que intenta devolverles parte del poder de compra perdido, marcando un precedente de cooperación entre el Estado, el sistema financiero y el sector privado.