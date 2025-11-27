Cambian los requisitos para el bono de $70.000 para jubilados: quiénes no cobran en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en diciembre los haberes previsionales tendrán una actualización del 2,34%, que se complementará con un bono extraordinario de $70.000 y el pago de la segunda cuota del aguinaldo.
Estos incrementos modificarán el valor de la jubilación mínima, un dato central para definir quiénes accederán al bono completo y quiénes lo cobrarán de manera proporcional.
El refuerzo mensual está dirigido a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, que en diciembre ascenderá a $340.879,59. Sumado el bono, el ingreso total será de $410.879,59.
Quienes superen la mínima pero no lleguen a ese monto recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar el tope establecido. En cambio, quienes cobren más que ese total quedarán excluidos del beneficio.
Entre el aumento, el bono y el medio aguinaldo, los ingresos previsionales quedarán conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $581.319,38
($340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)
PUAM: $479.055,5
($272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)
PNC por invalidez o vejez: $427.923,56
($238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)
PNC por madre de siete hijos: $581.319,38
(equivale al haber mínimo + bono + aguinaldo)
Jubilación máxima: $3.440.695,38
($2.293.796,92 + aguinaldo)
Según la Resolución 1091/2024, ANSES adelantó el calendario de cobro del último mes del año. Las fechas son las siguientes:
Jubilaciones que no superan la mínima
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
1: 10 de diciembre
2 y 3: 11 de diciembre
4 y 5: 12 de diciembre
6 y 7: 15 de diciembre
8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones que superan la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
2 y 3: 18 de diciembre
4 y 5: 19 de diciembre
6 y 7: 22 de diciembre
8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
2 y 3: 10 de diciembre
4 y 5: 11 de diciembre
6 a 9: 12 de diciembre