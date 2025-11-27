En vivo Radio La Red
Cambian los requisitos para el bono de $70.000 para jubilados: quiénes no cobran en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos valores y el tope que define quién accede al refuerzo completo.

Qué jubilados no cobran el bono de $70.000 en diciembre (Foto: archivo).

ANSES actualiza haberes de jubilados e incluye aguinaldo y bono en diciembre

Estos incrementos modificarán el valor de la jubilación mínima, un dato central para definir quiénes accederán al bono completo y quiénes lo cobrarán de manera proporcional.

Jubilados de ANSES: quiénes no recibirán el bono de $70.000 en diciembre

El refuerzo mensual está dirigido a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, que en diciembre ascenderá a $340.879,59. Sumado el bono, el ingreso total será de $410.879,59.

Quienes superen la mínima pero no lleguen a ese monto recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar el tope establecido. En cambio, quienes cobren más que ese total quedarán excluidos del beneficio.

¿Cuánto percibirán los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Entre el aumento, el bono y el medio aguinaldo, los ingresos previsionales quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $581.319,38

    ($340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PUAM: $479.055,5

    ($272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

    ($238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PNC por madre de siete hijos: $581.319,38

    (equivale al haber mínimo + bono + aguinaldo)

  • Jubilación máxima: $3.440.695,38

    ($2.293.796,92 + aguinaldo)

Jubilados_ANSES

Fechas de pago para jubilados y pensionados en diciembre 2025

Según la Resolución 1091/2024, ANSES adelantó el calendario de cobro del último mes del año. Las fechas son las siguientes:

Jubilaciones que no superan la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • 1: 10 de diciembre

  • 2 y 3: 11 de diciembre

  • 4 y 5: 12 de diciembre

  • 6 y 7: 15 de diciembre

  • 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • 2 y 3: 18 de diciembre

  • 4 y 5: 19 de diciembre

  • 6 y 7: 22 de diciembre

  • 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

  • 2 y 3: 10 de diciembre

  • 4 y 5: 11 de diciembre

  • 6 a 9: 12 de diciembre

