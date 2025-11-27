Cambian los requisitos para el bono de $70.000 para jubilados: quiénes no cobran en diciembre

¿Cuánto percibirán los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Entre el aumento, el bono y el medio aguinaldo, los ingresos previsionales quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $581.319,38 ($340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

PUAM: $479.055,5 ($272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56 ($238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)

PNC por madre de siete hijos: $581.319,38 (equivale al haber mínimo + bono + aguinaldo)

Jubilación máxima: $3.440.695,38 ($2.293.796,92 + aguinaldo)

Jubilados_ANSES

Fechas de pago para jubilados y pensionados en diciembre 2025

Según la Resolución 1091/2024, ANSES adelantó el calendario de cobro del último mes del año. Las fechas son las siguientes:

Jubilaciones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

1: 10 de diciembre

2 y 3: 11 de diciembre

4 y 5: 12 de diciembre

6 y 7: 15 de diciembre

8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

2 y 3: 18 de diciembre

4 y 5: 19 de diciembre

6 y 7: 22 de diciembre

8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas