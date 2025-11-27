ANSES actualiza los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

El incremento modifica los montos de AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares contributivas. La Tarjeta Alimentar, por su parte, no recibe aumentos, ya que depende del Ministerio de Capital Humano y se encuentra congelada desde mediados de 2024.

Con la suba confirmada, la AUH queda en:

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención: $24.493

Para AUH por discapacidad, los valores ascienden a:

Monto bruto: $398.697

Pago mensual: $318.957,60

Cuánto se cobra en Zona Austral con AUH en diciembre

Las provincias comprendidas en esta categoría mantienen montos diferenciales debido al mayor costo de vida. La Zona Austral incluye Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y el Partido de Patagones.

Montos con aumento:

AUH: $159.178 → Pago mensual: $127.342,40

AUH por discapacidad: $414.644,80 → Pago mensual: $331.715,80

La AUE, también alcanzada por la movilidad mensual, queda en $97.974 como pago neto tras el ajuste del 2,3%.

Cuánto paga Tarjeta Alimentar en diciembre

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin variaciones. Los valores vigentes continúan siendo:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aunque no aumenta en diciembre, sigue siendo un componente central para la cobertura alimentaria de los hogares.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en diciembre

Al combinar la AUH con los montos de Tarjeta Alimentar, así queda la liquidación final:

Familias con 1 hijo

AUH neta: $97.974

Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH neta: $195.948

Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH neta: $293.922

Alimentar: $108.062

Total: $401.984

Los depósitos se realizan de manera automática y no requieren trámites adicionales.

Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

El calendario de pagos comenzará el 10 de diciembre, primero con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego seguirá la acreditación de:

AUH

AUE

SUAF

Jubilaciones y pensiones

Tarjeta Alimentar

Las fechas pueden consultarse en: