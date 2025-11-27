ANSES actualiza los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

El incremento modifica los montos de AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares contributivas. La Tarjeta Alimentar, por su parte, no recibe aumentos, ya que depende del Ministerio de Capital Humano y se encuentra congelada desde mediados de 2024.
Con la suba confirmada, la AUH queda en:
Para AUH por discapacidad, los valores ascienden a:
Cuánto se cobra en Zona Austral con AUH en diciembre
Las provincias comprendidas en esta categoría mantienen montos diferenciales debido al mayor costo de vida. La Zona Austral incluye Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y el Partido de Patagones.
Montos con aumento:
-
AUH: $159.178 → Pago mensual: $127.342,40
-
AUH por discapacidad: $414.644,80 → Pago mensual: $331.715,80
La AUE, también alcanzada por la movilidad mensual, queda en $97.974 como pago neto tras el ajuste del 2,3%.
Cuánto paga Tarjeta Alimentar en diciembre
La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin variaciones. Los valores vigentes continúan siendo:
-
Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
-
Familias con 2 hijos: $81.936
-
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Aunque no aumenta en diciembre, sigue siendo un componente central para la cobertura alimentaria de los hogares.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en diciembre
Al combinar la AUH con los montos de Tarjeta Alimentar, así queda la liquidación final:
Familias con 1 hijo
-
AUH neta: $97.974
-
Alimentar: $52.250
-
Total: $150.224
Familias con 2 hijos
-
AUH neta: $195.948
-
Alimentar: $81.936
-
Total: $277.884
Familias con 3 o más hijos
-
AUH neta: $293.922
-
Alimentar: $108.062
-
Total: $401.984
Los depósitos se realizan de manera automática y no requieren trámites adicionales.
Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre
El calendario de pagos comenzará el 10 de diciembre, primero con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego seguirá la acreditación de:
-
AUH
-
AUE
-
SUAF
-
Jubilaciones y pensiones
-
Tarjeta Alimentar
Las fechas pueden consultarse en:
-
Mi ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social
anses.gob.ar, sección Calendario de pagos