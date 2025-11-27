En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES actualiza los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

ANSES confirma cambios clave vinculados a AUH y Tarjeta Alimentar que modifican el monto final de diciembre para millones de familias. La actualización impacta antes de las Fiestas y combina aumentos, calendario y cifras centrales para el cierre del año.

ANSES, AUH y Tarjeta Alimentar definirán en diciembre el ingreso final de millones de titulares que dependen del sistema de protección social. Con el nuevo aumento confirmado y los montos de la prestación alimentaria establecidos, la combinación de ambos pagos determina cuánto se acreditará antes de las Fiestas.

El organismo ya informó la suba que regirá en diciembre para AUH y AUE, basada en la movilidad mensual por Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque la Tarjeta Alimentar mantiene valores sin cambios, la actualización de la asignación modifica el total depositado en cada cuenta.

La acreditación conjunta de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar conforma el monto final del mes y se transformará en una de las liquidaciones más relevantes del cierre del año para familias con hijos, embarazadas y hogares de la Zona Austral.

Cómo impacta la suba de AUH de diciembre según ANSES

AUH_ANSES
El Gobierno aplicará un aumento del 2,3% para todas las asignaciones que se pagarán desde el 10 de diciembre. Este ajuste surge del IPC de octubre publicado por el INDEC y se aplica bajo el Decreto 274/2024, que regula la movilidad mensual automática.

El incremento modifica los montos de AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares contributivas. La Tarjeta Alimentar, por su parte, no recibe aumentos, ya que depende del Ministerio de Capital Humano y se encuentra congelada desde mediados de 2024.

Con la suba confirmada, la AUH queda en:

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención: $24.493

Para AUH por discapacidad, los valores ascienden a:

  • Monto bruto: $398.697

  • Pago mensual: $318.957,60

Cuánto se cobra en Zona Austral con AUH en diciembre

Las provincias comprendidas en esta categoría mantienen montos diferenciales debido al mayor costo de vida. La Zona Austral incluye Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y el Partido de Patagones.

Montos con aumento:

  • AUH: $159.178 → Pago mensual: $127.342,40

  • AUH por discapacidad: $414.644,80 → Pago mensual: $331.715,80

La AUE, también alcanzada por la movilidad mensual, queda en $97.974 como pago neto tras el ajuste del 2,3%.

Cuánto paga Tarjeta Alimentar en diciembre

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin variaciones. Los valores vigentes continúan siendo:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Aunque no aumenta en diciembre, sigue siendo un componente central para la cobertura alimentaria de los hogares.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en diciembre

Al combinar la AUH con los montos de Tarjeta Alimentar, así queda la liquidación final:

Familias con 1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Alimentar: $52.250

  • Total: $150.224

Familias con 2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Alimentar: $81.936

  • Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

  • AUH neta: $293.922

  • Alimentar: $108.062

  • Total: $401.984

Los depósitos se realizan de manera automática y no requieren trámites adicionales.

Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

El calendario de pagos comenzará el 10 de diciembre, primero con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego seguirá la acreditación de:

  • AUH

  • AUE

  • SUAF

  • Jubilaciones y pensiones

  • Tarjeta Alimentar

Las fechas pueden consultarse en:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social

  • anses.gob.ar, sección Calendario de pagos

